Hemos hecho imposible vivir en el Sur sin auto. ¿Por qué? Un amigo ironizaba. Si vas al súper y se te olvida el queso, más vale comer sin queso. Hay días y horas en que una vuelta en U sobre López Mateos te tomaría media mañana.

Si sales de tu casa en el Sur y olvidas tu cartera, sigue adelante, no voltees para atrás.

Literal.

Avenida López Mateos es una vía para entrar y salir de la metrópoli por la zona Sur. Mide 27 km distribuidos en Guadalajara, 5 km; Zapopan, 9 km; Tlajomulco, 13 km.

Tiene 12 pasos a desnivel, 16 retornos, 33 cruces semaforizados y 23 rutas de transporte.

Los Diálogos por la Movilidad Sustentable de López Mateos en 2022 generaron el informe Análisis técnico documental de López Mateos disponible en línea.

El documento resume el esfuerzo de tres meses de consultas en línea a ciudadanos, mesas de diálogo con expertos y encuestas a automovilistas sobre las alternativas para la vialidad.

Este diagnóstico revela que el 47% de los vehículos que circulan por Avenida López Mateos llevan un sólo acompañante y el 39% apenas dos.

Las encuestas domiciliarias realizadas a vecinos del corredor mostraron que el 60% usaba el auto como medio de transporte; esto es el doble que el promedio en la metrópoli en donde sólo 30% usa el automóvil para trasladarse.

López Mateos -según el mismo análisis- pierde conectividad vial a medida que avanza hacia el Sur por la alta concentración de condominios cerrados, que impiden la libre circulación.

Hablamos de 193 cotos herméticos, según datos de 2022, en un área de 2 mil 749 hectáreas (equivalente a 3 mil 860 campos de futbol). Del total de colonias, una tercera parte y un poquito más corresponde a fraccionamientos cerrados.

Este problema creció con el emecismo a partir del alfarismo que comenzó en Tlajomulco en 2009.

El informe señala: “El problema de López Mateos no es exclusivo de una vialidad, es un problema de visión de ciudad que afecta la movilidad en la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara”.

En resumen, sí, hay que tener auto para vivir en el Sur ante el rezago histórico del transporte público y el desorden en el desarrollo urbano.

Partamos de este punto para buscar soluciones.