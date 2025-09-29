Fiestas de Octubre: ¿Cuántos asientos gratuitos habrá por concierto en el Foro Principal?

La edición número 60 de las Fiestas de Octubre está a punto de comenzar, y como cada año, los conciertos del Foro Principal son uno de los grandes atractivos de la celebración.

Las Fiestas de Octubre se han consolidado como una de las ferias de mayor relevancia en el occidente mexicano, pues enaltece la cultura, el arte, la música y las tradiciones de Jalisco. Así, este evento anual impulsa el turismo y la economía local.

Los conciertos del Foro Principal presentan una cartelera variada de artistas nacionales e internacionales, que prometen una gran afluencia de asistentes.

Este año, la zona preferente del aforo se amplió, por lo que más boletos se encuentran a la venta. A pesar de esto, el acceso a la mayor parte del recinto seguirá siendo gratuito, únicamente con la compra del boleto de entrada a la feria.

¿Cuántos asientos gratuitos habrá por concierto en el Foro Principal?

De acuerdo con la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AGEEJ), el 55% del aforo total del Foro Principal seguirá siendo gratuito, únicamente con la compra del acceso a las Fiestas de Octubre. Esto quiere decir que habrá más de 4 mil boletos sin costo para los conciertos anunciados.

Además, la programación también contempla eventos gratuitos en todas las zonas del auditorio, como la presentación de Caifanes.

La incorporación de las zonas Oro y Plata a los espacios preferentes dentro del Auditorio Benito Juárez responde a la proyección de la cartelera de artistas nacionales e internacionales de gran calibre. Cabe decir que, de acuerdo con los organizadores, los costos de los boletos en estas áreas se encuentran por debajo del costo de accesos en el mercado actual.

Este 2025, el Foro Principal se renueva, pues el escenario crece hacia enfrente y de manera lateral, lo que permitirá a los fanáticos tener una mayor cercanía con el artista. Para optimizar la experiencia, por primera vez también todas las localidades estarán numeradas.

Los boletos gratuitos de zona de gradas estarán disponibles a partir del 3 de octubre en las taquillas del auditorio, con la compra del boleto de entrada general.

Para los 11 espectáculos de total gratuidad, donde se suma un homenaje a Marco Antonio Muñiz, las esperadas Fiestas de la Radio, el encuentro Canta Jalisco Canta, la vibrante Fiesta Diversa y un concierto de Mijares, el acceso al Foro Principal abrirá desde las 16:00 horas, y la entrada se dará conforme vayan llegando los visitantes.

El horario de las taquillas del recinto será de 10:00 a 23:00 horas.

Cartelera COMPLETA del Foro Principal de las Fiestas de Octubre 2025

Sebastián Yatra – 3 de octubre

Icons of Classic Rock – 4 de octubre

Banda El Recodo – 5 de octubre

Zoé – 6 de octubre

Camila – 9 de octubre

Caifanes – 10 de octubre

Natalia Jiménez – 11 de octubre

Enjambre – 14 de octubre

Los Ángeles Azules – 15 de octubre

DLD & Kinky – 16 de octubre

Ha*Ash y Kaia Lana – 17 de octubre

Water Castle – Alesso – 18 de octubre

Belinda – 19 de octubre

Pesado – 21 de octubre

Morat – 22 de octubre

Piso 21 – 23 de octubre

Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas – 24 de octubre

Grupo Frontera – 25 de octubre

Carlos Vives – 28 de octubre

This is Michael – 30 de octubre

Intocable – 31 de octubre

Bely y Beto – 31 de octubre

Bad Gyal – 1 de noviembre

María José – 2 de noviembre

La Arrolladora Banda El Limón – 4 de noviembre

ESPECIAL

MB



