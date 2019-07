Detectan que comercios tiran basura en puntos limpios de Guadalajara

El jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, Eric Tapia, aseguró que han detectado que los negocios microgeneradores de basura, por no realizar el trámite administrativo correspondiente para deshacerse de su basura, "inundan" algunos Puntos Limpios del municipio y también abandonan los residuos en camellones o esquinas.



El funcionario comentó que las zonas que presentan más esta problemática son el Centro Histórico, Las Conchas, Americana, San Juan de Dios, Alcalde Barranquitas y Analco. En lo que va de la administración se han multado a 473 negocios que generan menos de 2.73 kilos de basura al día.



Desde hace tres años los comerciantes de Guadalajara deben de contratar un servicio particular de recolección (si generan más de una tonelada al año), certificado por la Secretaría de Medio Ambiente; o tramitar un dictamen en el Ayuntamiento y por 993 pesos anuales permitir que el municipio se encargue de sus residuos, sin embargo, esto no sucede.



Ante la problemática, como parte del Programa de Gestión Integral de Residuos Base Cero, el ayuntamiento implementó un operativo permanente para regularizar a los comercios que no cuenten con un servicio contratado de recolección de basura.

"Lo que haremos desde la dirección de inspección y vigilancia es una supervisión continua a estos giros porque hemos detectado que los puntos problemáticos se encuentran cercanos a estos comercios", comentó Tapia.



Como parte del programa, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente en colaboración con el municipio, también implementará desde este martes un operativo para detectar las empresas "piratas" recolectoras de residuos.



"Se estará revisando, y no habrá tolerancia en este aspecto, de manera puntal que cuenten con sus autorizaciones y que además cuenten con los requisitos que maneja la Ley de Gestión Integral de los Residuos... de tal manera que nosotros seamos capaces de checar que no estén llevando a cabo disposiciones no permitidas e ilegales", comentó la procuradora Diana Catalina Padilla.

IM