Destaca Gabriela Cárdenas iniciativas presentadas en Congreso del Estado

La diputada local Gabriel Cárdenas Rodríguez presentó esta tarde su segundo informe de labores como diputada en el congreso del Estado. En entrevista resaltó las principales iniciativas que impulsó entre las que destacan el Sistema Integral de Cuidados en Jalisco.

"Hablar de cuidado es hablar de cómo las mujeres sostienen la economía con su trabajo y la importancia de visibilizarlo, reconocerlo y remunerarlo, es decir poner en el centro a las personas cuidadoras y también a quienes necesitan el cuidado que necesitan alimento, medicinas y terapias", comentó.

También habló sobre la conformación de una Plataforma de Estadísticas Económicas con Perspectiva de Género, las iniciativas para la ampliación de la Línea 3 a Tesistán, la iniciativa para que no suba el transporte público.

Además destacó las iniciativas para el impulso económico como la Jalisco Tech Hub Act, enfocada a convertir a esta Entidad en la capital de la innovación, la ciencia, la tecnología y el talento. Y también, añadió que se aprobó la Ley Filma, dirigida a impulsar a Jalisco como capital del cine en Latinoamérica, para lo cual se creará un fondo que incentive la producción de proyectos cinematográficos y audiovisuales aquí en el estado.

"Es un trabajo legislativo muy serio de reformas que se han planteado de manera avanzada, pero que tienen presupuesto", aseguró durante su informe realizado en el Foro Cometa.

Jalisco es un estado que cuida

La diputada por el distrito 6 de Zapopan, destacó en primer lugar el proyecto Cuida a quien te Cuida es: "una apuesta por poner los cuidados al centro de la agenda pública, por reconocer a quienes cuidan y dignificar su labor; y por garantizar el cuidado a quienes más nos necesitan: las niñas y niños en su primera infancia, las personas con discapacidad y adultas mayores".

Y es que, a partir de una iniciativa presentada por Cárdenas Rodríguez, hoy la Constitución de Jalisco reconoce ya el acceso a los cuidados dignos como un derecho de las y los jaliscienses. Tras este primer paso, y para dar soporte institucional a tal derecho, es decir para que cuente con programas de acción específicos y, por supuesto recursos, también propuso la creación del Sistema Integral de Cuidados en Jalisco, cuyo dictamen ya fue aprobado en comisiones y está por someterse a la votación de las y los diputados.

Destacó que se trata de un tema que debe asumir la sociedad por un principio de justicia y equidad, porque hablar de los cuidados en el contexto familiar, es señalar desigualdades arraigadas; "es hablar de las mujeres que sostienen nuestra economía y nuestra sociedad con esos 170 millones de horas de trabajo no remunerado que realizan con tanto amor y dedicación, pero debería ser renumerado siempre, porque el cuidado es trabajo".

Por eso, se trata de un factor muy presente en el desarrollo económico, pues estas tareas no remuneradas -y que mayoritariamente recaen en las mujeres- permiten la productividad de un amplio sector de la población, aseveró la legisladora, quien, como regidora en Zapopan durante la administración pasada, también promovió ahí la creación de un Sistema Municipal de Cuidados, organismo que ya se encuentra en operación:

"Para repartir dicho trabajo y avanzar hacia la corresponsabilidad, así como lo hicimos en Zapopan, poniendo el ejemplo en todo el país, siendo el primer municipio en tener un sistema de estas características. Hoy lo volvimos a hacer y seremos el primer Estado en la República en tener este Sistema Integral de Cuidados definido, con presupuesto y con mucho trabajo para que se fortalezca cada día y se convierta en el legado más grande para las y los jaliscienses".

En complemento al reconocimiento de los cuidados como derecho en la Constitución local y a la articulación legal del Sistema Integral de Cuidados, la diputada ha promovido la conformación de una Plataforma de Estadísticas Económicas con Perspectiva de Género, única en el país, en equipo con el Instituto de Información, Estadística y Geografía; y gestionó, a través de un par de iniciativas, que se garantice la perspectiva de cuidados, tanto en instituciones de educación superior con modelos y protocolos que garanticen la permanencia de sus estudiantes embarazadas; así como en las instituciones públicas haya condiciones para la lactancia.

Jalisco, locomotora del desarrollo económico de México

Gabriela Cárdenas hizo un recuento de las acciones que ha realizado como presidenta de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo del Congreso.

Mencionó que se aprobó dotar de herramientas institucionales a la estrategia del Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco Tech Hub Act, enfocada a convertir a esta Entidad en la capital de la innovación, la ciencia, la tecnología y el talento.

Mencionó su participación en la serie Arriba Jalisco, que se transmite en Canal Parlamento de Jalisco, dedicada a visibilizar y reconocer a las y los jaliscienses que son referente de emprendurismo exitoso en nuestro estado.

Y también, añadió que se aprobó la Ley Filma, dirigida a impulsar a Jalisco como capital del cine en Latinoamérica, para lo cual se creará un fondo que incentive la producción de proyectos cinematográficos y audiovisuales aquí en el estado.

Vivienda digna

En su informe correspondiente al más reciente año legislativo, la diputada dijo que presentó una iniciativa específica para incentivar la construcción de viviendas accesibles y sustentables, que se consoliden en contextos de orden urbano y con todos los servicios públicos, a fin de contribuir a la calidad de vida de las y los jaliscienses en las zonas urbanas.

Aparte, indicó, después de 10 años que estuvo congelada, por fin se aprobó la Ley que Regula la Prestación de Servicios inmobiliarios. Este ordenamiento dará garantía y seguridad a quienes quieran comprar o rentar casa, con agentes plenamente capacitados y registrados, explicó.

Por las niñas, niños y adolescentes En este apartado, Cárdenas Rodríguez subrayó la iniciativa que presentó para reformar el Código Penal a fin de que se aumente la pena en casos de parricidio: "porque en Jalisco las niñas, los niños y los adolescentes no se tocan", afirmó.

Acciones a favor del medio ambiente

Al reconocer que el medio ambiente ya no está en condiciones de dar más oportunidades, desde su envestidura legislativa se ha enfocado en impulsar los llamados empleos verdes, el reconocimiento y protección de los corredores biológicos, e incentivos a quienes tengan sistemas que disminuyan el consumo de agua y energía eléctrica, así como de recolecta de agua de lluvia.

También, hace unos días presentó la correspondiente iniciativa de Acuerdo Legislativo para ampliar y redirigir apoyos y capacitación a las y los agricultores. Se trata de dotarlos con herramientas para enfrentar el temporal de sequía y los efectos de la crisis climática, especialmente quienes siembran maíz, como en los ejidos de Nextipac, Tesistán y Santa Lucía en Zapopan.

De la misma forma, mencionó que "uno de los logros más importantes al respecto ha sido la declaración del Bosque El Centinela y Cañadas de San Isidro como Área Natural Protegida; un tema que defendí y por el que luche desde que era regidora en Zapopan y que hoy me tocó ser parte de la Declaratoria final para que sea una realidad".

Legislar de la mano de las y los ciudadanos

Cárdenas Rodríguez recordó que el trabajo de una diputada o diputado no solo es en el escritorio, sino que ese rol de representar a la ciudadanía debe construirse desde la calle, "en las colonias, tocando puertas, escuchando y haciendo comunidad para que a todas y todos nos vaya mejor".

"Gracias al apoyo de las y los vecinos, que hoy los veo aquí, y al trabajo en equipo con las autoridades estatales y del municipio, se lograron soluciones concretas a corto, mediano y largo plazo para evitar el caos vial en la zona norte de Zapopan, en nuestro Distrito 6".

"Gestionamos 370 millones de pesos para la construcción del Nodo Vial Colotlán y Juan Gil Preciado, y presenté una iniciativa para que se hicieran los estudios técnicos justificativos de los proyectos que permitan dar solución a los problemas de movilidad en la zona norte de Zapopan. Todo ello junto con un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para adecuar el presupuesto de egresos y asignar recursos suficientes para así lograr la terminación de la Línea 3 de Mi Tren hasta Tesistán".

"Seguiremos trabajando de la mano del gobernador para que, con esta obra, termine su mandato con broche de oro y así mejoremos la calidad de vida de todas las familias que viven por el norte", apuntó.

En otros asuntos, dio a conocer que se gestionó una bolsa de 500 millones de pesos para que el transporte público no aumente su costo al usuario y no afecte los bolsillos de las familias jaliscienses; y, aparte, se fortaleció al Poder Judicial estableciendo en la Constitución un límite menor para que siempre se garantice su presupuesto: "para que tenga mejores instalaciones y sea más sensible y eficiente, para que la justicia llegue a todas las personas que lo necesitan".

"Hoy es mi segundo año rindiendo un informe de las tareas legislativas, pero a poco más de ocho años de tener un cargo de representación, en Zapopan como regidora reelecta, hoy como diputada local, y más de 15 años estando en la política, he visto cómo hemos evolucionado como ciudadanía", dijo.

En seguida expresó: "No tengo la menor duda de que en este movimiento estamos los que mejor hemos sabido interpretar los anhelos más grandes de todas las personas".

"Hemos exigido más allá de cerrar una carretera, hemos participado en las decisiones más allá de hacer un oficio, nos hemos apropiado de herramientas como la participación ciudadana, el gobierno abierto, los presupuestos participativos y hasta nos hemos organizado como nunca antes para defender a nuestras instituciones y nuestra democracia", puntualizó.

Por último, expresó su agradecimiento a todos los actores que han contribuido para concretar todas las acciones efectuadas en los últimos 12 meses: al hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez, a los alcaldes Pablo Lemus y Juan José Frangie; y a los diferentes actores, tanto de la iniciativa privada, como de la sociedad civil organizada, y del sector público, que se han sumado a estas iniciativas.

YC