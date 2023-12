Descalza desde Zapotlanejo, agradece milagro a la Virgen de Guadalupe del Santuario

Rosalba Neri tiene 25 años trayendo a su hija al Santuario a dar gracias a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre, pues asegura que la ‘Morenita’ salvó la vida de su hija cuando apenas había nacido.

“Ella tiraba liquido de su cerebro desde que nació, no jaló oxigenación, al grado que los doctores me la desahuciaron tres veces. Estaba en el Hospital Alcalde, tomé a mi hija con mucho dolor y le pedí a la virgencita. En ese momento ya estaba morada, no reaccionaba a nalgadas, ni sacudidas pero en ese momento empezó a respirar”, explicó Rosalba conmovida en la entrada de El Santuario.

TE PUEDE INTERESAR: Regular mercado informal y fiscalizar a evasores, proponen especialistas de UdeG para mejorar recaudación

Ambas vienen desde Zapotlanejo a agradecer, pero la hija de Rosalba llegó descalza, pues también tuvo complicaciones durante su embarazo, por lo que vino a agradecer la vida de su hijo, de apenas un año.

“Vengo porque yo lo iba a perder él, tenía amenaza de aborto, pero con ayuda de la Virgencita, pude tenerlo sano”, detalló.

Esta familia forma parte de las aproximadamente cinco mil que asistieron al templo de la Virgen de Guadalupe en Guadalajara, donde el Cardenal Francisco Robles Ortega ofició una misa esta mañana.

La familia de Ileana Murillo es una de las más numerosas que acudieron al Santuario de la Virgen de Guadalupe para celebrar a la ‘Morenita’ en su día. Entre adultos hombres, mujeres y menores de edad, 12 integrantes de esta familia siguen la tradición que su abuela les inculcó.

“Desde que tengo meses de nacida mi mamá me traía, ahora yo traigo a mis hijas y ellas a mis nietos. Somos 12 personas de la familia los que vinimos a dar gracias, a mi en lo personal me ha hecho unos milagros, en el embarazo de mi último bebé, las dos estábamos en riesgo, tuve una placenta previa total y teníamos que estar en reposo mucho tiempo, mi bebé fue prematura, pero gracias a la Virgen aquí seguimos con bien ”, contó Ileana.

Para esta familia, es tradición comer juntos después de visitar a la Virgen, en los puestos que se ponen a las afueras de la Iglesia.

Sigue al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

YC