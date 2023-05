Este miércoles la Fiscalía de Jalisco dio a conocer el operativo implementado desde ayer martes en las orillas de un barranco ubicado en la zona de Mirador Escondido, en Zapopan.

Desde temprana hora al punto acudieron más de 50 unidades de la Fiscalía Estatal y la Fiscalía Especial en Personas desaparecidas, así como de otras autoridades como la Policía de Zapopan y la Unidad de Protección Civil y Bomberos, también de Zapopan.

Luis Joaquín Méndez confirmó que se llegó a este punto desde la tarde de ayer martes como parte de los puntos que se procesan para dar con el paradero de Itzel Abigail, Carlos David, Jesús Alfredo, Carlos Benjamín, Arturo, Mayra Karina y Jorge Miguel, los siete jóvenes trabajadores del call center que operaba de manera clandestina en dos fincas de Zapopan.

Indicó que descendieron pie a tierra para comenzar con la extracción de varias de las bolsas con restos humanos hallados en el punto, sin embargo, también apoya el helicóptero Seuz de la Policía de Guadalajara con la extracción del resto de las bolsas.

"Es demasiado accidentada la zona. Abajo todavía quedan algunas bolsas un poco más grandes, pero es imposible sacarlos como sacamos las otras bolsas", expresó el Fiscal.

Si bien ya se han extraído algunos bultos encintados y emplayados, así como algunos "segmentos que quedaron sobre la barranca" , mismos que probablemente salieron de algunas de las bolsas durante la caída, todavía no se tiene el dato certero de cuántas bolsas son en total ni a cuántos cuerpos pertenecen, pero adelantó que se aprecian partes tanto de mujer como de hombres .

▶▶▶ No te pierdas: La fiscalía realiza fuerte operativo en zona de Potrero de la Barranca

"No podemos afirmar en este momento lo que ha venido corriendo de que tratan de las personas desaparecidas en La Estancia y Jardines Vallarta . Pero la localización de estos indicios sí es con motivo del operativo de estos muchachos. El operativo no lo hemos soltado y no los vamos a soltar. Los compañeros siguen en operativos en algunos (otros) puntos", aseveró Méndez Ruiz en el lugar del procesamiento.

Los bultos extraídos hasta el momento fueron entregados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para que se les practique la autopsia de ley y los cruces genéticos correspondientes. Una vez que se tenga información certera sobre las víctimas, se estará informando a las familias "pues tampoco se trata de dar expectativas que no sean".

Por último, el fiscal reiteró que hasta el momento sigue en siete el número de personas desaparecidas relacionadas con el call center apócrifo, pues hasta el momento no se ha sumado alguna nueva denuncia cuyos indicios apunten al mismo caso.

OA