Hace tres años ya que Dulce, falleció, y su familia no cesa de pedir a las autoridades estatales que su muerte sea investigada como feminicidio ante la violencia que su pareja presuntamente infringía sobre ella.

Pero eso no es todo, pese a que la mamá de Dulce recibió la custodia de los hijos que ella dejó, se le vinculó a proceso junto con su otra hija y su marido por presunta sustracción de menores.

Tras la muerte de la joven un juez les entregó la custodia de los tres menores de uno, seis y nueve años de edad, sin embargo a los pocos meses le retiraron a los dos más grandes para entregárselos al padre, aunque las indagatorias no habían concluido y pese a los señalamientos de violencia familiar y en contra de Dulce.

Emilio, mientras tanto se quedó con sus abuelos y su tía con un acuerdo de convivencia periódica con su padre.

El pasado 6 de julio y de forma inesperada fueron detenidas y llevadas a la Fiscalía Estatal tras una orden de aprehensión emitida por el Centro de Justicia para las Mujeres tras una denuncia puesta por el padre de los menores y ex pareja de Dulce, posteriormente les llevaron a Puente Grande y condicionaron su liberación con la entrega de Emilio al Hogar Cabañas.

"Nos lleva la Fiscalía en dos camionetas y un carro rojo a la casa de mis papás, no lo comprendía. Ahí ya nos dicen que entregáramos al niño o íbamos a ser detenidos otra vez. No entendía por qué si la custodia seguía siendo de mi mamá, y si en el Centro de Justicia para las Mujeres solo pueden denunciar las mujeres, no tendría él por qué haber sido atendido ahí", dijo Ivonne, hermana de Dulce.

El viernes tuvieron que presentarse de nueva cuenta en los juzgados, y fue entonces que fueron vinculados a proceso por el delito ya mencionado. Como medidas cautelares les ordenó ir a firmar todos los lunes de cada mes y no salir del Estado por un periodo de nueve meses.

Tras la vinculación se les dijo que en 48 horas se resolvería y el documento que sustentaba la custodia era real o había sido falsificado para que pudieran ir a recoger al menor, sin embargo, este domingo al presentarse las instalaciones se les señaló que se trataba de 48 horas hábiles, por lo cual habrán de esperar hasta el martes para resolver la situación del hijo más pequeño de Dulce.

Ante ello, la familia de la joven mujer de 30 años se manifestó este domingo en las instalaciones del Hogar Cabañas, en Zapopan, para exigir que las autoridades investiguen a fondo el caso, que expliquen por qué la ex pareja de Dulce ha estado llevando a cabo dichas acciones por fuera de la ley y a su conveniencia y para que se les devuelva a Emilio, ya que al contar con su custodia no tiene por qué permanecer en este espacio.

Hasta el momento la Fiscalía del Estado no ha emitido algún posicionamiento al respecto de lo sucedido.

JL