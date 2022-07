Jomelí Elizabeth Godina Miranda tenía 23 años cuando desapareció el 17 de junio del año pasado.

Ha pasado más de un año que no saben de ella sus dos hijas de seis y cinco años. La última vez que su familia se comunicó con ella estaba con una amiga con la que tuvo problemas.

Martha Leticia Miranda, madre de la joven desAparecida, pide a la Fiscalía de Jalisco que acelere las investigaciones y que le informe de los avances.

“Mi hija no tenía problemas con nadie, quiero respuestas de Fiscalía, me cambian de MP y a comenzar de nuevo, pido Justicia es lo único, ojalá que alguien nos dijera en dónde la dejaron le pido a Dios”, resaltó.

Ella cuida a sus dos nietas desde que no está su hija, pero contó que ya no sabe qué decirles o qué pasó con ella porque nadie le informa nada.

“Muchas compañeras no saben quién se llevó a sus hijas. ¿Por qué no hacen algo? Sería un caso menos para ellos (Fiscalía) y yo terminaría con mi angustia, llevaría una respuesta a mis niñas que me preguntan dónde está mi mami y porqué se tarda, puede ser qué tenga más derechos un delincuente que mis niñas en saber por su madre”, acotó.



Dijo que hay una mujer sospechosa del caso llamada Diana Paola, quien tenía que comparecer pero no lo hizo.

“Tuve una audiencia el 29 de junio, ella no se presentó, ni el MP, me dieron cita para el 22 de agosto a otra audiencia y espero que le hayan dado la notificación de la audiencia. La notificación no se la entregaron formalmente, fue por un mensaje de whatsapp, yo esperé seis meses para la audiencia, cuanto tiempo tiene que pasar”, comentó.

Martha espera que en la nueva cita de audiencia tengan un avance, pues asegura que tiene identificados a quienes podrían ser los responsables.