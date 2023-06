La Fiscalía de Jalisco confirmó anoche que entre los restos hallados en un barranco ubicado en la zona de Mirador Escondido, en Zapopan, se encuentran “algunos” de los jóvenes trabajadores de un call center desaparecidos desde hace más de una semana.

La dependencia estatal indicó que, en un cruce de información preliminar entre las partes extraídas de la fosa, que está en un punto de difícil acceso, “hay coincidencias con las características físicas de algunos de los jóvenes que están siendo buscados”, lo cual se notificó a los familiares, con quienes se tuvo una reunión para informarles sobre los avances.

“Estaremos en espera de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) emita los dictámenes correspondientes que nos confirmen la identidad de los cuerpos”, agregó la institución.

La Fiscalía señaló que los trabajos en el sitio no han terminado y continuarán hasta agotar por completo la recolección de indicios, “aun en condiciones complejas por la profundidad y la pendiente”.

Las acciones en las que participan elementos de la Fiscalía y de Protección Civil comenzaron desde el martes. Se cuenta con el apoyo de un helicóptero, pues el lugar donde se ubicaron las bolsas con los restos tiene una profundidad de 40 metros.

Por otra parte, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) confirmó la desaparición del octavo trabajador del call center mencionado. Se trata de Juan Antonio, de 34 años, quien fue visto por última vez el 22 de mayo, cuando se dirigía a laborar.

La administración de Andrés Manuel López Obrador presumió que la desaparición de los jóvenes podría estar relacionada con fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas.

En México se registran más de 110 mil personas desaparecidas y Jalisco es el Estado que tiene el mayor número, casi 15 mil, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

En la barranca cercana al río Santiago, el helicóptero Zeus realiza el operativo en la zona de Mirador Escondido. EL INFORMADOR/A. Navarro

Obtienen más indicios en Mirador Escondido

El operativo en la zona de Mirador Escondido en Zapopan, donde la Fiscalía del Estado informó que sacaron 45 bolsas como parte de las acciones para localizar a los ocho jóvenes trabajadores de un call center que desaparecieron hace una semana, continúo ayer con diligencias en las que se observó el descenso de un escuadrón táctico del helicóptero Zeus a donde presuntamente estaban los otros indicios, y un rescatista con rapel tomó otra bolsa.

Estas acciones por parte de la aeronave y rescatistas ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, en la barranca cercana al río Santiago.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía, Policía Municipal y Bomberos de Zapopan tomaron como base de operaciones un campo de futbol terregoso y sin pasto en El Tempisque, una región abandonada.

Donde ascendía y descendía el helicóptero Zeus, en un instante, se logró captar cuando uno de los rescatistas bajó con una bolsa y fue tomada por peritos, para subirla a la camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo).

Estos indicios serán llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para ser en analizados con las 45 bolsas que fueron extraídas el miércoles pasado del mismo punto, con restos humanos.

Alrededor de las 15:30 horas, la Fiscalía del Estado a través de su área de información, detalló que darán más detalle de lo sustraído el día de ayer con el seguimiento de la diligencia.

Tiradero común

Édgar García tiene un rancho en Mirador Escondido y señala que continuamente tiran basura en la zona, y que las autoridades no le dan seguimiento.

“Mira, aquí vienen y tiran basura de todo tipo. Ve ahí las lomitas de escombro que dejan, suben hasta acá con volteos para tirar escombro, y no hay quién les diga nada. Si eso tiran, imagínate que no tirarán, la verdad estoy con temor, yo no he estado dos semanas acá por trabajo, si me hubiera topado con los que tiran restos, pudiera haberme tocado”.

María, que vive por la Ex Hacienda del Lazo, detalló que ha observado mucho movimiento de la Fiscalía, Policía y Bomberos, aunque reconoce que la zona donde han tirado las bolsas es muy lejana.

“La verdad pues sí está retirado, no observé nada, todo lo que me he enterado ha sido por los medios de comunicación e internet. A veces aprovechan el camino y se van a lo despoblado para tirar basura, y pues también los malandros lo utilizan para abandonar aquí cuerpos. Espero que las familias de estos siete (ocho) jóvenes desaparecidos encuentren a sus seres queridos”.

CIENCIAS FORENSES

Agilizan análisis para reconocer identidad

El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, informó ayer que ya se ha solicitado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que agilice los exámenes que deben realizarse a los cuerpos hallados en el barranco de Mirador Escondido, en Zapopan.

Esto con el objetivo de confirmar o descartar si se trata o no de los ya ocho jóvenes trabajadores de un call center desaparecidos desde la semana pasada.

“Como ustedes saben, después de rescatar víctimas o cuerpos es necesario que se les apliquen todos los protocolos y dictámenes correspondientes para poder informar la identidad de estas personas. Y aquí lo estamos haciendo de forma rápida con el Instituto, les estamos pidiendo que nos apoyen de manera rápida con el procesamiento lo más rápido que se pueda, para poder estar en condiciones de poder informar a los familiares a detalle lo que ya se pueda informar de acuerdo a los resultados que tengamos pericialmente”, dijo Méndez Ruiz durante su visita a Puerto Vallarta, como parte de las celebraciones del aniversario del Día de la Marina.

También recordó que se mantiene comunicación y coordinación con las autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, “por las conductas que este evento pueda desprender”, no sólo sobre desaparición, sino de otros delitos que puedan ser de ámbito federal. Añadió que se harán los cruces correspondientes “con las autoridades que lo requieran”.

Continúan las diligencias para localizar a las víctimas del call center. ESPECIAL

Sin reportes de centros de extorsión

El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, negó ayer que en la capital jalisciense se cuente con reportes de call centers que operan fuera de norma, así como otros espacios de esta naturaleza que se dediquen a la extorsión telefónica.

“Nosotros no tenemos detectado ningún centro de este tipo, de estos centros de extorsión, que esto era lo que era, no se han detectado nada en el municipio”.

Apuntó que a pesar de que la desaparición de ocho jóvenes que trabajan en call centers en las colonias La Estancia y Jardines Vallarta ocurrió en el municipio de Zapopan, el Ayuntamiento tapatío está en la disposición de apoyar a las familias con lo que esté a su alcance.

Resaltó que desde meses atrás se trabaja con colectivos de familiares de personas desaparecidas para la exhibición de cédulas de búsqueda en oficinas municipales, así como con apoyos económicos, alimenticios y de atención en materia de salud mental.

Agregó que ya se trabaja con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para la exhibición de las fichas de búsqueda en las pantallas de las tres líneas del Tren Ligero, como una estrategia que ayude a la localización con vida de aquellas personas que desaparecieron.

Además, se solidarizó con las familias de los ocho desaparecidos, con quienes se dijo atento a cualquier necesidad ante el difícil periodo por el que atraviesan.