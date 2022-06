Este domingo familias en busca de sus desaparecidos, compuestas por niños pequeños y hasta personas adultas mayores, se manifestaron nuevamente para exigir a las autoridades estatales que que realicen acciones reales para dar con el paradero de sus seres queridos y que dejen de lado "las simulaciones".

Partieron desde el cruce de las avenidas López Mateos e Hidalgo, y caminaron hasta llegar a Casa Jalisco, en medio de las consignas como "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", "De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha cueste lo que cueste", "Estamos viviendo una pesadilla", y "Señor gobernador no sea indiferente, se llevan nuestros hijos delante de la gente".

Héctor Flores, secretario del colectivo Luz de Esperanza, explicó que esta protesta fue llevada a cabo con la finalidad de que se invite a todos los colectivos de familias que buscan a sus seres queridos, a las mesas de trabajo que se les han prometido, además de exigir a las autoridades que cumplan a cabalidad con los principios de inmediatez y búsqueda exhaustiva.

"Queremos inhibir el delito. Sabemos que hay alrededor de 45 desaparecidos diarios. Hay una entrevista de una trabajadora de la Fiscalía donde dice que reciben nueve grupos al día y alrededor de cinco denuncias diarias cada grupo, son 45 denuncias diarias", dijo Héctor Flores.

El día de hoy solo salió una persona de la Dirección de Asuntos Políticos a recibirles sus peticiones, pero no se les dio ninguna respuesta a lo solicitado.

"Cada marcha, cada mesa de trabajo es lo mismo: volver a empezar, esperamos que ahora que nos estamos uniendo más colectivos sigamos con esta sinergia y que también sean llamados a las mesas de trabajo. En las dependencias son simulaciones, lo que sí podemos decir sin miedo es que la Comisión de Búsqueda nos tiene frenadas las búsquedas de nuestro colectivo, tanto en Fiscalía como en la Comisión están vetadas", dijo Héctor Flores.

"Creemos que es por la exigencia, a que seguimos pisándoles los cayos. Ellos creen que lo que hacemos es molesto, entonces a eso ellos dicen 'tú me estás molestando, yo no te doy la entrada'. Nosotros no podemos entrar a Palacio de Gobierno, tiene que preguntar el policía, nos dejan esperando hasta 20 minutos y nos dicen que no nos pueden atender", dijo por su parte la presidenta de Luz de Esperanza, Liliana Meza.

Para Héctor Flores, todas estas omisiones violan no solo los derechos individuales de sus hijos e hijas desaparecidos a ser buscados, a la verdad, a la debida diligencia. "Estamos pidiendo lo mismo: que los busquen, que investiguen, que Fiscalía no se esté haciendo pato, que no tengan supuestas mesas de trabajo y el mero día nos las cancelen", añadió Liliana.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, al día de hoy hay en Jalisco 15 mil 027 personas de quienes se desconoce su paradero, contando únicamente a aquellas víctimas por quienes se denunció su desaparición.

"Celebran" cumpleaños de Yesui Rogelio, desaparecido en noviembre de 2021

ESPECIAL Luz de Esperanza

Al llegar a Casa Jalisco, las y los asistentes hicieron un pequeño homenaje para conmemorar el cumpleaños de Yesui Rogelio Hernández Zamora, quien fue visto por última vez en noviembre de 2021 en la colonia Paseo de los Agaves, en Tlajomulco de Zúñiga.

El cuerpo de Yesui Rogelio fue encontrado el pasado 3 de marzo en la fosa clandestina hallada a metros de la Laguna de Cajititlán, sin embargo, Monserrat Zamora, su madre, continúa apoyando a las familias que todavía buscan a sus seres queridos para exigir búsqueda y justicia por cada uno de sus desaparecidos.

Este sábado 25 de junio Yesui cumpliría 25 años, y por ello, frente a Casa Jalisco, a donde llegó la manifestación este domingo, su madre envió al cielo un par de globos en medio de aplausos. "Hasta el cielo Yesui", se escuchó de fondo.

"Hasta donde estés, que tu luz brille por siempre. Ya donde estás nadie puede hacerte daño, nadie puede juzgarte ni hacerte nada. Descansa" dijo una de las jóvenes mientras el resto de madres, hermanas, e hijas la llenaban de abrazos.

