En la puerta de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) múltiples colectivos se manifestaron para exigir un expedita entrega de restos de sus seres queridos que ya fueron identificados y por procesos administrativos y genéticos se ha retrasado su entrega.

Alrededor de unas 60 personas de los colectivos: Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ), Entre Cielo y Tierra, Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros, entre otros alzaron la voz y gritaron al unísono: "Que los entreguen, que los entreguen".

El pasado 24 de mayo, EL INFORMADOR reportó que en el Servicio Médico Forense (Semefo) hay 341 personas identificadas que no han sido entregadas a sus familiares, de los cuales 247 casos son cuerpos inhumados que no han sido reclamados porque, en su mayoría, son personas de otros estados y migrantes centroamericanos.

Exigen acelerar los procesos

María Guadalupe Aguilar líder del colectivo FUNDEJ, señaló que de su asociación hay 17 cuerpos que no les han entregado a sus familiares y que el proceso ha tardado un año o más.

"Lo urgente es que entreguen ese montón de cuerpos, son 17 casos que no nos resuelven y que no nos dan respuesta de las confrontas, por uno que faltará aquí estaría, tardan años en resolver", comentó.

Aguilar señaló que hay múltiples deficiencias principalmente en el área de genética.

"Sabemos que hay serios problemas en el departamento de genética, todas las confrontas están muy tardadas, también sabemos, que hay tráfico de ADN´s y nadie nos da una explicación, necesitamos que nos entreguen todos los cuerpos que están adentro", acotó.

Martha Leticia García del colectivo Entre Cielo y Tierra, solicita a las autoridades que exista una base de datos de todas las muestras genéticas de los desaparecidos.

"Necesitamos que exista una base de datos real, donde las familias tengamos certeza que los ADN´s, están en el sistema y que están haciendo las confrontas necesarias para la entrega de los cuerpos, Semefo tiene que buscar y son cuerpos que se resguardan, tienen que darle identidad y al ver en las áreas y si no son las familias sin identificación, por eso yo invito a las familias que estemos aquí y que seamos una piedra en el zapato de exigencia", manifestó.

Patricia Lozano Aguayo, espera desde un año y nueve meses los restos de su hijo, mismo que fue "plagiado" en julio de 2020 y encontrado sin vida en octubre del mismo año.

"Mi hijo se llama Fernando Ernesto Alba Lozano, se lo llevaron el 23 de julio del 2020 y apareció en Semefo a finales de octubre del 2020 y hasta hoy es fecha que no me lo entregan, desde esa fecha lo reconocí y que no sale la confronta y que faltan detalles, no me lo han entregado. Lo que quiero ya es que me lo entreguen ya para darle su santa sepultura", explicó.

