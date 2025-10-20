Marchas HOY CDMX: afectaciones viales, de este 20 de octubre

El día de hoy, lunes 20 de octubre, en algunos puntos de la Ciudad de México (CDMX), se llevarán a cabo marchas que provocarán afectaciones viales, por lo cual se recomienda a las y los conductores que tenga precaución al inicio de su jornada diaria.

Marchas en CDMX hoy, 20 de octubre

De acuerdo a La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estas son las marchas, concentraciones y rodadas programadas para este viernes 17 de octubre de 2025:

Trabajadores del sector salud pertenecientes al estado de Guerrero

Hora: 07:00

Lugar: Oficinas del IMSS-Bienestar Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón.

40 días por la Vida

Hora: 08:00

Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal Periférico Sur No. 4829, Col. Parques del Pedregal, Alc. Tlalpan.

Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur Manzanillo No. 49, Col. Roma Sur, Alc. Cuauhtémoc.

Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, Col. Parque San Andrés, Alc. Coyoacán.

Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa Atlixco No. 12, Col. Condesa, Alc. Cuauhtémoc.

Sindicato de Trabajadores de la Educación

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, afectados por los créditos hipotecarios del ISSSTE-Fovissste

Hora: 10:00

Lugar: Oficinas Centrales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Cda. Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, Alc. Benito Juárez.

Comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur

Hora: 12:00

Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel sur Blvd. Cataratas No. 3, Col. Jardines del Pedregal, Alc. Coyoacán.

Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México

Hora: 12:00

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”

Hora: Durante el día

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Alc. Coyoacán.

Vecinos del edificio Mosqueta No. 42

Hora: 12:00

Lugar: Comisión Federal de Electricidad “Cuitláhuac” Av. Cuitláhuac No. 461, Col. Hogar y Seguridad, Alc. Azcapotzalco.

Familiares de víctima de negligencia médica

Hora: 12:00

Lugar: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México Lucas Alamán No. 122, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc.

Movimiento Social por la Tierra

Hora: 16:00

Lugar: Comisión Nacional del Agua Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Alc. Coyoacán.

