Además de la incertidumbre por no encontrar a sus familiares desaparecidos, ahora algunas de las madres buscadoras enfrentan una enfermedad. Durante la inspección de las fosas clandestinas fueron infectadas por un hongo que las llevó hasta el hospital.

Roxana se contagió de una bacteria en los pulmones y contrajo el hongo de histoplasmosis. “Ahorita no puedo caminar bien, se me doblan las piernas, no respiro bien”, dijo.

“Conchita” resultó afectada en Puerto Vallarta. “Caí muy grave al hospital. Estuvieron convocando a todas las que fuimos a la búsqueda porque fueron varias”, comentó.

Madres buscadoras piden apoyo para su enfermedad

Algunas de las madres buscadoras se han enfermado por hacer el trabajo que debería realizar la Fiscalía del Estado, y por ello piden apoyos para atender su enfermedad.

Un caso es el de Roxana, quien se enfermó al momento de inspeccionar una fosa clandestina en Puerto Vallarta.

En un principio fue con diferentes doctores particulares pero no daban con la enfermedad, y le recetaban medicinas caras que no daban resultados.

“Me hicieron exámenes y tuve que llegar al hospital, y ahí fue donde me dijeron que era el hongo de la histoplasmosis”, detalló esta madre que tiene seis años buscando a su hijo de 19 años.

Otro caso es el de Conchita, quien tuvo que ser hospitalizada en el Instituto Mexicana del Seguro Social, donde estuvo internada casi un mes.

“Me acababan de dar de alta el viernes pasado, pero con diagnóstico reservado porque mis síntomas todavía siguen, la bacteria sigue en el pulmón y sí estoy grave, no puedo caminar bien, lo hago con ayuda”, detalló esta madre que tiene buscando a su hijo también desde hace seis años.

Las madres buscadores hicieron un llamado al gobernador de Jalisco para que las apoye con los gastos del tratamiento, ya que no cuentan con seguro de gastos médicos y tampoco ingresos suficientes.

Roxana aclaró que están haciendo el trabajo que debe hacer la Fiscalía del Estado y por eso piden al Gobierno del Estado que las ayude.

“Dejamos de trabajar, dejamos de percibir ingresos, todas las mamás y familiares que buscamos a nuestros hijos no tenemos un trabajo fijo porque no tendríamos tiempo para buscar, entonces tenemos que buscar la forma de cómo adquirir ingresos”, comentó Roxana.

“Lamentablemente no tenemos ayuda de parte del Gobierno, lo que queremos es encontrar a nuestros hijos como sea y por eso tuvimos que intervenir, pero ahora que caímos en este estado hay muchas necesidades, la medicina está cara, a veces no hay el medicamento y hay que comprarlo”, concluyó Conchita.

La histoplasmosis

Puede llevar a pacientes hasta terapia intensiva

Rodrigo Escobedo Sánchez, Jefe del Servicio de Infectología Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, explicó que la histoplasmosis puede afectar gravemente a los enfermos y llevarlos hasta terapia intensiva.

“Ahí depende del sistema de defensa del paciente si se desarrolla solamente la enfermedad en el pulmón o se va a otras órganos, que muchas veces al entrar al torrente sanguíneo puede alojarse en vasos, puede alojarse en médula ósea y eso es lo que conocemos como histoplasmosis diseminada”, explicó.

El especialista detalló que el tratamiento se diagnóstica en clínica y en hallazgo radiológico por alguna tomografía.

“Cuando se diagnostica la enfermedad se requiere mínimo un año de tratamiento. Los primeros 15 días se da tratamiento agresivo por la vena, pero en cuanto el paciente mejora se puede ir a casa con tratamiento vía oral durante 12 meses”, añadió.

Finalmente el doctor Rodrigo Escobedo recomendó el uso de cubrebocas e hidratación constante cuando se hacen trabajos como los de las madres buscadoras.

“Cuando uno va a realizar este tipo de trabajos como escarbar, remodelar y construir, se debe utilizar cubrebocas; cuando ya lo inhalamos obviamente a nivel pulmonar se puede quedar ahí y ser histoplasmosis pulmonar, pero si no se diagnostica temprano en una semana el paciente puede requerir hasta terapia intensiva, estar intubado y muchas veces hasta se llega a tratamiento sustitutivo renal con una diálisis”, aseguró.

¿Qué es esta clase de enfermedad?

La histoplasmosis es una enfermedad infecciosa causada por la inhalación de esporas de un hongo llamado “Histoplasma capsulatum”. La histoplasmosis no es contagiosa, no puede ser transmitida de una persona o animal enfermo a alguien sano. Este tipo de hongo normalmente se encuentra en las excretas de animales como murciélagos y palomas. También se encuentra en cuevas, fosas y casas antiguas con habitaciones altas y húmedas.

