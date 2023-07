Con opiniones divididas por parte de colectivos, concluyó la reunión entre autoridades estatales y organizaciones que buscan a personas desaparecidas en el Estado, la primera tras los atentados con explosivos del 11 de julio en Tlajomulco de Zúñiga.

La autoridad estatal informó a los colectivos que serán dos mesas de trabajo. En la siguiente los involucrados definirán un protocolo de actuación ante reportes anónimos.

Sin embargo, en entrevistas a cinco representantes de organizaciones que estuvieron en el encuentro, cuatro manifestaron insatisfacción con la respuesta recibida y sólo uno se dijo a favor de las dinámicas de la sesión llevada a cabo en Palacio de Gobierno.

Los inconformes afirmaron que no se especificó qué acciones de seguridad se llevarán a cabo en campo o si se reanudarán las búsquedas a partir de llamadas anónimas.

La representante de Por Amor a Ellxs, Esperanza Chávez, quien celebró el intercambio, mencionó que las autoridades enfatizaron el protocolo ya existente, donde se prioriza el cuidado de indicios.

Por su parte, Indira Navarro, de las Madres Buscadoras de Jalisco, afirmó que no fueron escuchados “como debiera ser. No hubo acuerdos. No fue lo que esperamos y sí salimos con un mal sabor de boca”.

Coincidió en esta idea Héctor Flores, de Luz de Esperanza: “No hubo oportunidad de hablar de los temas de fondo, de los desaparecidos, que son los que nos importan”.

La titular de la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno estatal, Margarita Sierra, aseguró que el ejercicio buscó llegar a consensos: “Juntos reflexionemos y encontremos los mejores caminos de protección en las búsquedas, las que, a pesar de los atroces hechos ocurridos en Tlajomulco, no se pararon”.

Entre los grupos presentes también estuvieron Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej), Entre Cielo y Tierra, Guerreras Unidas de Chapala, Guerreras San Miguel, Buscando Corazones Jalisco, Huella de Amor y Hasta Encontrarles de Lagos de Moreno.