Desafían operativos contra la venta de autopartes 

En la zona de 5 de Febrero, un comerciante entregó a un joven tres juegos de cables que este último llevó a un cliente cercano.

Él es uno de los 20 que operan de forma irregular en este perímetro de venta de autopartes a pesar de los últimos operativos que han realizado las autoridades.

En un recorrido de este medio de comunicación también se observó a una persona que, a bordo de una bicicleta, sobre la calle José Luis Verdía, cargó una defensa de coche que trasladó hasta un establecimiento.

En este punto de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), los jóvenes se acercan a los automovilistas y ofrecen piezas y acompañamiento hasta los talleres.

Para el Ayuntamiento tapatío, este tipo de prácticas que están prohibidas, son consideradas como comercio ambulante.

El pasado 31 de julio, la Policía tapatía detuvo a 21 personas en la zona de 5 de Febrero, conocida por la venta de autopartes, por ofrecer piezas en la vía pública. EL INFORMADOR / R. Bobadilla

Durante los operativos que se implementaron en el último año, en coordinación con las áreas municipales de Padrón y Licencias e Inspección y Vigilancia, se registraron más de 30 detenciones.

Sin embargo, al considerarse como faltas administrativas, los responsables sólo pagaron una multa y volvieron a las calles.

Para el presidente de la Unión de Comerciantes de Autopartes, Luis Enrique Flores, estas prácticas restan garantía a las compras de los que acuden a la zona de 5 de Febrero.

Indicó que no sólo porque no existe certeza de su procedencia, sino porque aunque algunos de los ambulantes puedan acudir a los establecimientos a comprar la pieza y luego revenderla, si hay alguna falla no hay la posibilidad de pedir cambios o devoluciones.

Por este motivo, el representante pidió a los clientes no comprar de esta forma y acudir sólo a los negocios autorizados.