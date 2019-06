Un año después de que se la robaron, recupera la computadora de su auto

En julio del año pasado, en el fraccionamiento Colón, a Mario Ramos le robaron la computadora de su Jeep Patriot 2014 afuera de su casa.

El mismo día denunció el atraco a la Fiscalía del Estado, pero también fue a “cotizar” en un lugar distinto a la agencia.

Le dijeron que reponer el aparato, con todo y cinchos, caja de fusibles y cables, le costaría alrededor de 35 mil pesos.

Decidió esperar y, para su sorpresa, tras el operativo que la Fiscalía ejecutó a finales de mayo en una bodega de la calle Analco, encontró la suya.

Casi un año después del robo, Mario la recuperó de entre los 13 mil 808 “cerebros” de auto asegurados. Todavía tenía los cinchos, que incluso cuestan más. Comentó que poco le importa el gasto de 10 mil pesos por la compra de cables y la reinstalación.

Recogerla, agregó, fue “de lo más fácil”. Tardó 10 minutos, pues llevaba todos los papeles que necesitaba.

La Fiscalía comenzó ayer la devolución de las computadoras de auto que corresponden a la marca Chrysler.

Jesús Rodríguez Islas, encargado del área de Robos Varios, explicó que aproximadamente una de cada cinco es de esta marca. Luego están Chevrolet y Ford, pero hay de todas.

Mario fue el primero en recuperar su aparato durante la entrega. Los denunciantes que permitieron el aseguramiento de la bodega también las recogieron.

“Nunca hay que perder la fe. La denuncia me tomó como 20 minutos y, que me la dieran, 10. No hay que desesperarse, si vas a donde las venden robadas tú les das pie a que lo sigan haciendo”, añadió.

Rodríguez Islas también detalló que el proceso para identificar cada computadora no es fácil, pues primero las separaron por marca y luego verificaron el número de serie para cotejarlo con la denuncia.

Con esos datos, la Fiscalía notificará a las víctimas de robo.

¿Cómo se entregan?

La persona afectada debe acudir a la bodega de la Fiscalía del Estado, ubicada en la Calle 18, entre las calles 1 y 3, en la Zona Industrial de Guadalajara.

Deberá llevar copia de la denuncia, su identificación oficial y un documento que verifique el número de serie de la computadora (factura, tarjeta de circulación o pago de refrendo).

Elementos de la Fiscalía buscarán en el sistema la computadora robada. Ésta se entregará a su propietario en las condiciones que fue localizada (con o sin cinchos).

A quienes acudan y aún no encuentren su computadora, se les tomarán los datos para que, una vez encontrada, se les notifique y pasen a recogerla.

El horario de entrega es de lunes a viernes, de 09:00 a 18:30 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 horas.

El primer gran operativo de la Fiscalía del Estado permitió asegurar miles de computadoras de automóviles. Ahora el compromiso es regresarlas a sus dueños. EL INFORMADOR/G. Gallo

“Hasta la tapa del motor se llevaron”

El pasado 15 de mayo, la hija de Leticia Serrano dejó su camioneta estacionada por la avenida de Los Maestros, en la colonia Mezquitán Country. Era prácticamente medio día, pero dos horas después, cuando Leticia y su esposo la iban a usar, vieron que el cofre estaba abierto: le robaron la computadora.

La camioneta, modelo 2012 y valuada en 250 mil pesos, tenía menos de tres meses de estreno. “Todavía no había terminado de pagarla y (prácticamente) ya me la robaron”.

Una cámara captó a los responsables, pero también su modo de operar: demoraron cinco minutos. “La pura computadora cuesta como 30 mil pesos, más todo lo demás, porque hasta la tapa del motor me robaron. Me dijeron que salía como en 70 mil pesos”.

En el primer día de entrega de las computadoras confiscadas, Leticia no recibió buenas noticias, pues todavía no encuentran la suya.

Equipos “hackeados”

No todas las computadoras recuperadas llegarán con sus dueños de manera funcional. Jesús Rodríguez Islas, encargado del área de Robos Varios, detalló que algunos de los equipos fueron “hackeados”, por lo que los dueños deberán reprogramarlos en su agencia, lo que les significará un monto adicional a la instalación.

Crecen las denuncias tras aseguramiento

De 2016 a la fecha, la Fiscalía del Estado ha abierto mil 500 carpetas de investigación por robo de computadoras de auto. Sin embargo, tras el operativo del 30 de mayo pasado, cuando se aseguraron 13 mil 808 de esos dispositivos, éstas han aumentado.

Las denuncias, dijo Jesús Rodríguez Islas, son clave para saber en qué sitios hay más incidencia y, por lo tanto, disponer de más seguridad para el lugar. “Por denuncias ciudadanas a esta bodega fue que llegamos a ella. Ahora, han aumentado porque mucha gente que no había denunciado ha venido a denunciar sus robos, pues saben que pueden recuperar su objeto”.

Permanentes, operativos contra el robo de autopartes en la ZMG

Después de que un operativo en la zona de 5 de Febrero, muy conocida por la venta de autopartes, diera como resultado el hallazgo de una bodega con miles de computadoras de auto robadas en la calle Analco, el encargado de Robos Varios de la Fiscalía del Estado (FE), Jesús Rodríguez Islas, informó que éstos van a continuar y no sólo en esa área, sino en varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

“La idea es que sean operativos constantes para tratar de abatirlo (el robo), junto con la Policía municipal y la estatal. Ya existen diversas investigaciones de distintos sitios”, informó.

La Policía de Guadalajara, por ejemplo, informó que hay 50 elementos del Grupo Gamas encargados de los operativos, principalmente en el Centro Histórico y las colonias Americana, Chapultepec, Providencia, Cruz del Sur, Circunvalación y Arcos Vallarta. Esto ha dado como resultado 17 detenidos durante la administración.

En Tlaquepaque, el Grupo Tornado destinó alrededor de 40 policías para las colonias Nueva Santa María, Las Huertas, Cerro del 4, Parques de Santa María, Santa María Tequepexpan, Buenos Aires, Francisco I. Madero, Parques del Palmar, Las Juntas, El Campesino y El Vergel, donde hay más incidencias.