Denuncian ante Profepa cambios de uso de suelo ilegal en Sur de Jalisco

Luego de una investigación con la que se comprobó que mil 573.80 hectáreas de bosques en el Complejo Volcánico y la Sierra del Tigre sufrieron cambios de uso de suelo por actividad agrícola de 2011 a la fecha, el Gobierno de Jalisco presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Esto a través de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría General de Gobierno (SGG).

La indagación se comenzó a partir del desastre ocurrido en San Gabriel el pasado 2 de junio y donde advertían que la causa principal fue la tala ilegal, principalmente, para la siembra de aguacate.

En la denuncia integraron siete anexos donde se describe la ubicación de los sembradíos que fueron llevados a cabo ilegalmente en 13 municipios del sur del Estado.

“Este es el inicio de este procedimiento. Nosotros queremos que haya las sanciones correspondientes, que la autoridad federal lleve a cabo todas las investigaciones y prever que no vuelvan a ocurrir situaciones de esta naturaleza”, sentenció el secretario general del Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza.

Sergio Graf, titular de Semadet, indicó que una vez que se determine el impacto de los incendios y dónde hubo regeneración natural después de las lluvias, se determinará un esquema de reforestación de áreas para el próximo año.

Por su parte, Alberto Esquer, titular de Sader, señaló que pese a que el aguacate y las berries han dejado mucha derrama económica en el Estado, no delimita que se le “entre” a la regulación de uso de suelo.

“Indudablemente el aguacate y los berries han dejado una derrama muy importante en empleo y generación de riqueza en el Estado, pero por eso tenemos que regular que única y exclusivamente las plantaciones se den en tierra de uso agrícola”, dijo.

Agregó que no se quiere “satanizar” la producción de estos frutos, pero sí se tiene que regular y hacer del conocimiento de la autoridad federal que donde no ha habido autorización de cambio de uso de suelo no puede haber plantaciones.

Aseguró que una vez que Profepa termine el proceso, “tendremos que ir también al tema penal para sancionar y, si es posible, levantar los plantíos”.

Además, Esquer explicó que el gobernador, Enrique Alfaro, les pidió no dar ninguna autorización para cambiar el suelo, aunque tampoco, en la secretaría, se cuenta con ningún subsidio para que el uso forestal cambie a uso agrícola, “al contrario, vamos a premiar a quienes se certifiquen a nivel internacional con el buen uso de la tierra”.

CIFRA

1, 573.80 hectáreas de uso forestal registraron afectaciones por cambios de uso de suelo de 2011 a 2017

DATO

80% de la superficie deforestada corresponde a bosques de encinos y selvas caducifolia, cuyos principales factores de pérdida son: la ganadería, el cultivo de agave y, recientemente, de aguacate.

DATO

Municipios donde se detectaron cambios de uso de suelo ilegales:

Amacueca

Atoyac

Concepción de Buenos Aires

Gómez Farías

Mazamitla

Quitupan

Tonila

Sayula

San Gabriel

Tamazula de Gordiano

Tuxpan

Zapotitlán de Vadillo

Zapotlán el Grande

