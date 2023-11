Dejaremos que asuntos internos y Fiscalía investigue: comisaría vial sobre corrupción en torito

El operativo Salvando Vidas cumple 10 años en funciones con señalamientos que indican que policías viales en puntos de revisión solicitan dinero a personas conductoras en estado de ebriedad para dejarles ir sin sanción.

Al respecto y por primera vez desde que este medio documentó algunos de estos casos, el pasado 6 de noviembre, la comisaria de Policía Vial, Blanca Minerva Magaña, habló sobre el tema, señalando que si bien hasta el momento no se tiene ninguna denuncia en la corporación, la dirección de Asuntos Internos y la Contraloría ya indagan la situación.

“En ese tema yo se lo dejo a las áreas competentes, porque en este momento no tenemos ninguna denuncia, como se les hizo mención. Más aún así están haciendo su trabajo las áreas competentes, que es Asuntos Internos, la Contraloría, así como Fiscalía Anticorrupción. Entonces les dejamos a ellos el trabajo de esa parte. Por el momento, como menciono, no tenemos ninguna denuncia formal hasta el momento”, indicó Minerva Magaña.

Aunque de forma extraoficial se dijo que se había removido de funciones en el operativo a la oficial a cargo del “torito” y asignado a una zona, Blanca Minerva indicó que hasta el momento no se ha retirado a ningún elemento, precisamente por no haber señalamientos directos ni quejas.

Por otra parte, la comisaria vial dijo que si bien no se han tenido personas obervadoras ciudadanas, como se hacía al inicio del operativo en la administración pasada, esto ocurre porque “las asociaciones no lo han solicitado”, más allá de tener acompañamiento periódico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “Se tiene un protocolo y nos debemos de apegar a ello. Entonces, todas las personas o asociaciones que gusten (acudir) tendrán que cumplir con los requisitos, tendrán que hacer un oficio y cumplir con ellos, y con gusto serán bienvenidos. Si no tengo petición ¿yo cómo los podría obligar a que vinieran? Acuérdense que es de la ciudadanía, nos hacen un oficio, nos hacen la petición, y con gusto nosotros la aprobamos”, señaló.

La comisaria invitó a la ciudadanía a hacer su denuncia correspondiente, en caso de ser víctimas de algún oficial, ya sea en el operativo o en calle, sobre todo porque a partir del 1 de diciembre se ampliarán los operativos del programa Salvando Vidas, de cara a la época decembrina, cuando se ubicarán los operativos tanto de noche como de día.

La ciudadanía cuenta con mecanismos de denuncia en la misma Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección de Asuntos Internos, que pone a su disposición tres modalidades de denuncia:

1. Acudiendo a las oficinas del área en las instalaciones que se ubican en Av. Circunvalación División del Norte SN, al cruce con Alcalde.

2. Realizando el reporte al número 33 3819 2400, extensiones: 17225; 17319; 17909; o bien

3. Enviando un correo electrónico a direcciondeasuntosinternos.ssej@jalisco.gob.mx.

“La finalidad de este operativo, de este programa, es precisamente no muertes (por alcohol) al volante, y creo que lleva una buena imagen respecto a ello, y creo que ha disminuido muchísimo los accidentes de conductores o personas fallecidas por efectos del alcohol al volante. La invitación es esa. Si tomas, no manejes. Recuerden que tienen pérdidas tanto de seres queridos que van conduciendo, acompañantes, como de personas inocentes que en ocasiones sufren las consecuencias de conducir con estado de ebriedad”, dijo Blanca Minerva.

FS