Defiende Miguel Castro necesidad de segundo acueducto a Chapala

El candidato del PRI al gobierno del estado, Miguel Castro Reynoso, presentó sus proyectos en materia de infraestructura ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). El priista destacó los planes en el tema de abasto de agua y defendió la intención de habilitar un segundo acueducto a Chapala, pero aclaró que no sería para sacar más agua del lago sino para prevenir el colapso del que actualmente existe.

Castro Reynoso precisó que el agua que necesita el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) debe salir del proyecto El Purgatorio, dijo que durante la actual administración ya se gestionaron tres mil, de los ocho mil millones de pesos que se requieren.

“El tema tiene que ver con un asunto de mantenimiento, pero no para sacarle más agua a Chapala, eso lo dejo en claro. La solución para el Área Metropolitana de Guadalajara es el proyecto de Purgatorio y desde ahí es desde donde debemos obtener 5.6 metros cúbicos de agua por segundo para el Área Metropolitana de Guadalajara. El único tema tiene que ver con el que pudiera haber un problema de que se colapsara este asunto en el mediano y en el largo plazo, pero el agua que le hace falta a Guadalajara no debe venir de Chapala”, comentó.

El aspirante refirió otras propuestas como el mantenimiento carretero y la construcción de nuevas vías como una carretera de Amatitán a Huejuquilla. En materia de movilidad enlistó proyectos como un esquema de tranvía moderno, el peribus, la línea 4 a Tlajomulco y un corredor de camión articulado de la zona de la barranca de Huentitán hasta el aeropuerto, pasando por El Salto. También consideró obras como una segunda pista en el aeropuerto y el proyecto de puerto seco.

Añadió que para enfrentar las necesidades de infraestructura durante el próximo sexenio se necesitará invertir 90 mil millones de pesos, de los cuales el estado debería garantizar aportar alrededor de 30 mil millones y el resto gestionarlos a nivel federal y con esquemas de participación de inversión privada.

Ante los empresarios del sector de la construcción, el priísta dijo que se debe apostar por impulsar una mejora regulatoria y armonizar las leyes en la materia, para que se fomente el desarrollo de infraestructura y combata la sobrerregulación, la opacidad y la corrupción. El candidato firmó la carta compromiso planteada por los integrantes de la CMIC.

Llama a no politizar tema de seguridad

Miguel Castro Reynoso, candidato a la gubernatura del PRI, llamó al Partido Movimiento Ciudadano a no politizar el tema de seguridad y no usarlo para intentar sacar provecho electoral. Al ser cuestionado sobre la agresión al aspirante emecista a la alcaldía de Chapala, Castro Reynoso dijo que se debe denunciar y que ese tipo de hechos son condenables sin importar de qué partido vienen.

“Venga de donde venga esta situación es reprobable y debemos denunciarla, pero no haciendo de este un tema de coyuntura política donde pareciera que lo que buscamos es evadir la responsabilidad y aventar la bolita a otros, mejor hay que hacernos cargo todos de este problema”, planteó.

El priísta comentó que ha preferido no hacer públicas situaciones complicadas que le han tocado en el tema de seguridad durante la campaña, afirmó que tiene claro que el “horno no está para bollos”. Aclaró que no ha modificado sus medidas de seguridad desde el arranque de su campaña. En otros asuntos, el aspirante negó que haya hecho cambios en su equipo de trabajo tras el pasado debate entre candidatos a la gubernatura.

