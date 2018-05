Debate sin discusión entre candidatos en el CUTonalá

Más que un debate entre los candidatos a la diputación federal por el Distrito 20, que concentra a los municipios de Tonalá, Juanacatlán, El Salto, Zapotlanejo y Acatic, los cinco invitados dedicaron su tiempo a la exposición de propuestas sin cuestionar o señalar a sus adversarios, según el ejercicio organizado en el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá).



Un sorteo definió el orden de los participantes: primero Ana Priscila González, de la coalición México al Frente; Cuauhtémoc Peña, de la coalición Juntos Haremos Historia; Karla Patricia Fonseca, del Verde Ecologista; Luis Fernando Quintero, de Partido Nueva Alianza; y Jorge Arana, del Partido Revolucionario Institucional.



El primer tema a debatir era el de estado de derecho, derechos humanos, seguridad pública y ciudadanía. En su intervención, Patricia González propuso aumentar el presupuesto en seguridad, impartición de justicia con perspectiva de género y rutas seguras para los estudiantes.



Cuauhtémoc Peña se centró desde el principio en señalar al neoliberalismo como el origen de todos los males al generar pobreza que deriva en violencia y corrupción, por lo que la propuesta fue generar un nuevo modelo económico. Pero también propuso que las recomendaciones de derechos humanos fueran vinculatorias y sanear al Poder Judicial.



Por los aplausos escuchados, Patricia Fonseca fue de las que más agradó a los universitarios presentes (casi la mitad del auditorio acompañaba a los candidatos) al ostentarse de principio como una de ellos. Su principal propuesta fue programar asignaturas de prevención de la violencia en todos los niveles educativos.



Apoyado con sus apuntes, Fernando Quintero se centró en la necesidad de hacer cumplir los derechos humanos y fortalecer a los padres de familia, pero no propuso cómo; y que los estudiantes busquen las formas de solucionar los problemas y de ser escuchados.



Finalmente, Arana criticó el nuevo sistema de justicia al que responsabilizó de la salida de miles de delincuentes de las cárceles; además cuestionó los controles de confianza a las policías y concluyó con que retiraría las casetas de cobro de la autopista a Zapotlanejo que cruza Tonalá y que buscará aumentar las participaciones al municipio.



Se les dio un minuto después para réplicas, las cuales en realidad no fueron tales porque nadie se defendió de los inexistentes ataques sino que abundaron sobre lo que habían dicho.



Y como estaban en el CUTonalá, el siguiente tema fue educación, ciencia, tecnología y cultura, ahora en orden inverso de participación. Las ideas no fueron muchas, pues Arana recordó que él participó en la recuperación del predio para ese centro universitario y que buscaría una preparatoria para ese distrito.



Quintero desvió el tema hacia el agua, transporte público y los artesanos; y dijo que se necesitaban más maestros.



Patricia Fonseca también tocó otros temas como oportunidades de empleo, ciudadanía y medio ambiente; nada de ciencia ni de tecnología.



Peña sí fue quien más atendió los puntos con una reforma educativa de la mano de maestros y padres de familia, más recursos para menos rechazados, que la cultura llegue a los barrios pues ahora es elitista, y generar espacios de oportunidad para los científicos mexicanos.



Y Priscila González, con cifras un poco confusas, explicó que se destina más a publicidad que a educación y que falta cultura... cívica. También buscará estímulos a estudiantes y promotores culturales y más espacios públicos y recursos para el CUTonalá.



Sin ataques de nuevo, las nuevas réplicas tampoco lo fueron; y en las conclusiones ampliaron sus propuestas, o exhibieron otras fuera de los dos temas.



Valeria del Toro, una joven universitaria no vio un ganador. "Los únicos temas que me parece que sí abordaron fueron derechos humanos y educación, de ahí en más le dieron muchas vueltas".

