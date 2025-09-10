El pasado 27 de julio, un hombre de 51 años, llegó con un camión cargado de mercancía a un centro de distribución, sitio donde pasó la noche.Durante la madrugada del 28 de julio, el conductor fue interceptado por sujetos armados que lo despojaron del vehículo y lo privaron de la libertad. Posteriormente, lo agredieron con disparos causándole la muerte y llevaron la unidad hasta la Colonia La Punta, en Tonalá, donde incendiaron el automotor con el cuerpo de la víctima en su interior.La Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo de Carga Pesada y Robo a Instituciones Bancarias y de Valores —de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada—, con apoyo de las redes de videovigilancia C5 y C4, estableció la ruta de escape de los responsables y localizó los vehículos utilizados.Los trabajos de investigación permitieron identificar a 4 integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de transporte de carga pesada, entre ellos quien condujo el camión hasta Tonalá, Alan Michel “N”, y Carlos Alfonso “N”, uno de los responsables del mortal disparo contra el hombre de 51 años.Ambos detenidos fueron vinculados a proceso por secuestro exprés y homicidio calificado, con prisión preventiva oficiosa por dos años.Por otra parte, otros 2 sujetos relacionados con este mismo caso, ya habían sido vinculados a proceso. Por el momento, las investigaciones continúan con el objetivo de localizar al resto de los implicados, esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF