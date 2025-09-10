El pasado 27 de julio, un hombre de 51 años, llegó con un camión cargado de mercancía a un centro de distribución, sitio donde pasó la noche.

Durante la madrugada del 28 de julio, el conductor fue interceptado por sujetos armados que lo despojaron del vehículo y lo privaron de la libertad. Posteriormente, lo agredieron con disparos causándole la muerte y llevaron la unidad hasta la Colonia La Punta, en Tonalá, donde incendiaron el automotor con el cuerpo de la víctima en su interior .

La Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo de Carga Pesada y Robo a Instituciones Bancarias y de Valores —de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada—, con apoyo de las redes de videovigilancia C5 y C4 , estableció la ruta de escape de los responsables y localizó los vehículos utilizados.

Los trabajos de investigación permitieron identificar a 4 integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de transporte de carga pesada, entre ellos quien condujo el camión hasta Tonalá, Alan Michel “N” , y Carlos Alfonso “N” , uno de los responsables del mortal disparo contra el hombre de 51 años.

Ambos detenidos fueron vinculados a proceso por secuestro exprés y homicidio calificado , con prisión preventiva oficiosa por dos años.

Por otra parte, otros 2 sujetos relacionados con este mismo caso, ya habían sido vinculados a proceso. Por el momento, las investigaciones continúan con el objetivo de localizar al resto de los implicados, esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

