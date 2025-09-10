Salón de la Poesía celebra su mayoría de edad en la FIL Guadalajara

Más de 20 poetas provenientes de diez países se reunirán en la edición 18 del Salón de la Poesía durante la 39 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un espacio dedicado a la difusión de la literatura poética y al diálogo directo entre autores y lectores. Escritoras y escritores de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Líbano, México, Quebec, Ucrania y de Barcelona, ciudad Invitada de Honor 2025, ofrecerán una muestra diversa de sus creaciones del 29 de noviembre al 7 de diciembre.

Entre los poetas participantes destacan Adrià Targa y Susanna Rafart de Barcelona, Verónica Zondek de Chile, Martine Audet de Quebec, Halyna Kruk de Ucrania, Samer Abu Hawwash de Líbano, Myriam Moscona de México, Sandra Cisneros de Estados Unidos, Patricia Benito de España, Eliane Marques de Brasil, así como Ariruma Kowii, quien escribe en lenguas originarias de Ecuador. Las lecturas se llevarán a cabo en horarios de 18:00, 19:00 y 20:00 horas.

Desde su creación en 2008, el Salón de la Poesía ha buscado impulsar la difusión del género y dar visibilidad tanto a poetas consagrados como a emergentes, estrechando los vínculos entre autores y público. La edición 2025 mantendrá sesiones diarias a lo largo de los nueve días de la feria, y el programa completo puede consultarse en la página oficial de la FIL Guadalajara.

El encuentro cuenta con el apoyo de instituciones culturales de varios países, entre ellas el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile, Barcelona como Invitada de Honor, Acción Cultural Española (AC/E), la Delegación General de Quebec en México, Idartes Colombia, el Ukrainian Institute, la Secretaría de Cultura, Economía e Industria Creativa del Estado de São Paulo, SP Leituras-Asociación de Bibliotecas y Lectura de São Paulo, la Revista Banipal, la agencia Stuart Bernstein Representation for Artists, editorial Salto Mortal, el Fondo de Cultura Económica, Trilce Ediciones, Lugar Común-Alliteration Publishing, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM y la Editorial Almadía.

