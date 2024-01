Cuestionan informe del SIAPA entregado al Congreso

El Congreso de Jalisco recibió un informe por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) solicitado tras la comparecencia del director del organismo, Carlos Enrique Torres, del pasado 10 de noviembre.

La diputada local de Hagamos, Mara Robles, consideró que el informe no responde a lo solicitado por parte de los legisladores luego de la comparecencia del director del SIAPA en el Legislativo estatal.

“Queda claro que no cumple con la información solicitada porque no responde a los cuestionamientos prioritarios para resolver que el agua de la llave sea potable, no ofrece información detallada sobre el estado que guarda la red de distribución ni un plan para la renovación de esta ni mucho menos compromisos específicos para lograrlo”.

La legisladora local también afirmó que en el estudio el SIAPA reconoce que la contaminación del agua potable que llega a hogares también se origina tras el proceso de potabilización.

“El informe resalta que la actual calidad del agua cruda recibida en las plantas potabilizadoras del SIAPA ha obligado a intensificar los procesos de potabilización, lo cual ha terminado por alterar el pH del agua durante el periodo de lluvias. Y que eso provoca el desprendimiento de partículas que, con el tiempo, se habrían incrustado en las tuberías”.

Mara Robles señaló que, de acuerdo con el informe, sería insuficiente la cantidad mencionada por el director del SIAPA de 8 mil millones de pesos para renovar la red de distribución del organismo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB