¡Otra promesa!

Nos cuentan que ahora sí va en serio lo del saneamiento del Río Santiago… o al menos eso jura Claudia Gómez Godoy, comisionada presidencial para el tema, quien apareció -con botas y todo- en una jornada de limpieza el fin de semana.

Prometió mil millones de pesos para el siguiente año (y otro tanto para la Cuenca Lerma-Chapala), advirtiendo que se requiere de una cooperación estatal y municipal. También dijo que ya trabajan con las empresas para evitar descargas ilegales. ¡Qué emoción!

Aunque hemos visto esta película antes: la de los millones que se evaporan y los ríos que siguen igual de turbios.

Ojalá que esta vez el agua se limpie más rápido que la conciencia de los funcionarios que firmaron convenios en los sexenios pasados.

***

En Tlaquepaque ahora sí están innovando en prevención del delito. Y no, no es con más patrullas pintadas ni con operativos sorpresa para la foto.

La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura presume una estrategia casi científica: mapas de calor, horarios del crimen y despliegues de policías, según el tipo de delito. Todo muy tecnológico, muy de “CSI Cerro del 4”.

Dicen que incluso pueden anticipar a qué hora conviene robar una bici o asaltar una tienda.

El plan, coordinado con la Federación y el Estado, busca poner orden en las colonias más conflictivas y en los eventos con multitudes. Si funciona, podría ser modelo nacional; si no… pues será otro caso para el archivo muerto, con todo y su bonito mapa multicolor.

***

Con la misión de recuperar la gubernatura y la Presidencia de la República en 2030, ayer se realizó la asamblea estatal del Partido Acción Nacional (PAN), en la que se elegirá a 100 delegados.

Y el que cerró la puerta de golpe a cualquier coqueteo con Movimiento Ciudadano fue el presidente del PAN en Jalisco, Juan Pablo Colín, quien aseguró otra vez que los naranjas son los que andan urgidos de cariño… y de alianza.

Según el dirigente panista, el blanquiazul va viento en popa en las encuestas, con más aceptación y “mayor penetración en las redes sociales”.

Afirmó que MC está en franca decadencia y que el hartazgo ciudadano se nota después de seis años del Gobierno estatal y 10 años en Guadalajara.

“El jalisciense ya se hartó”, sentenció.

¿Será que el PAN está de regreso… o sólo anda practicando su discurso para 2027?