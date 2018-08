Critican abandono de “Biciley”

Ciudadanos, activistas y legisladores consideraron que la implementación de la llamada “Biciley” quedó en el abandono, ya que en la práctica no se han reflejado las reformas aprobadas en septiembre de 2016 a la Ley de Movilidad, las cuales adicionan derechos y obligaciones a los ciclistas, además de multas a los conductores de vehículos motorizados que incumplan con las nuevas reglas.

El objetivo de esos cambios fue aumentar la seguridad de los ciudadanos que se mueven en bicicleta por la ciudad. Porque si bien desde 2013 se prohíbe circular o estacionarse sobre las ciclovías, fue a partir de 2016 cuando se incluyeron sanciones por alcanzar o rebasar a un ciclista sin tener cautela en las distancias, no respetar sus derechos de preferencia, impedir o interferir de forma premeditada en la circulación de un grupo ciclista e invadir la zona de espera en los semáforos.

En ese sentido, las multas han sido mínimas. La Secretaría de Movilidad (Semov) contestó que, entre marzo de 2017 y julio de 2018, ha sancionado solamente a 58 personas por esas faltas. Para comparar, en ese mismo periodo multó a 883 ciudadanos por circular o estacionarse sobre ciclovías. En el último año y medio, Movilidad reporta la muerte de 47 ciclistas, de los cuales 32 quedaron registrados en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Mauricio López, quien desde hace cuatro años se transporta a su trabajo en bicicleta, consideró que la llamada “Biciley” es letra muerta. Dijo que en su trayecto, desde Oblatos a la Colonia Moderna, sólo ha visto mejoría en avenidas grandes. “Hay más autos que rebasan con la distancia adecuada, pero no dan la preferencia. En calles de uno o dos carriles no están dispuestos a dejar su espacio. En toda mi vida ciclista sólo he visto dos veces a los agentes, pero nunca multando”.

Juana Rodríguez, por su parte, destacó que los automovilistas la insultan cuando circula a la mitad de la calle, pese a que el Reglamento de la Ley de Movilidad permite a los ciclistas transitar por el centro del primer carril de la derecha en el sentido de la vialidad. “Una vez, en Chapultepec, una mujer no respetó la distancia y me dio un golpe con su carro”.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Alejandro Hermosillo, uno de los impulsores de la reforma, reconoció que ha faltado difusión para la “Biciley”. Por su parte, el integrante del colectivo GDL en Bici, Yeriel Salcedo, sostuvo que no mejorará la cultura vial de conductores o ciclistas si no hay verdadera voluntad de las autoridades para crear conciencia sobre el tema.