En año y medio, sólo cuatro sanciones por rebasar mal a ciclistas

María Luque circulaba por la calle López Cotilla, cuando el propietario de un taxi la rebasó tan cerca que la hizo perder el equilibrio y caerse de su bicicleta. La joven contó que el percance sucedió en mayo pasado, luego de que ella le espetara al conductor que no debía invadir las ciclovías.

“Yo iba a cruzar Federalismo y el señor estaba recogiendo pasaje en la esquina. Después de que le comenté que obstruía el camino, se molestó y, al pasar la avenida, aceleró para alcanzarme y asustarme. En ese punto ya no hay ciclovía”.

Para María, ese caso fue una “venganza”. Afirmó que es común que los conductores sigan sin respetar distancias al alcanzar o rebasar a los ciclistas. Mauricio López, Juana Rodríguez y Fabricio Alvarado, quienes usan frecuentemente la bicicleta como medio de transporte, coincidieron con ella.

En septiembre de 2016, el Congreso de Jalisco aprobó cambios a la Ley de Movilidad. Un punto importante en la discusión fue el agregado del Artículo 183 bis, que señala que los automotores deberán rebasar al ciclista por el carril de la izquierda o guardando al menos metro y medio de distancia. Eso y conservar al menos siete metros por detrás cuando esté en movimiento y cinco cuando se encuentre detenido.

A través de su Unidad de Transparencia, la Secretaría de Movilidad (Semov) contestó que en los últimos 17 meses —entre marzo de 2017 y el 25 de julio de 2018— ha multado sólo a cuatro personas por “alcanzar y rebasar sin distancia a un ciclista”.

Entre las modificaciones a la llamada “Biciley” también se incluyeron sanciones por no “respetar los derechos de preferencia de los ciclistas”, “impedir la circulación de grupos ciclistas” e “invadir la zona de espera en los semáforos”.

La Semov informó que, en el periodo mencionado, ha multado a seis personas por no respetar la preferencia, a 14 automovilistas por impedir la circulación de grupos de ciclistas y a 34 por invadir la zona de espera.

TELÓN DE FONDO

El Manual del Ciclista Urbano

El 6 de agosto, este medio publicó que hay ciclistas que realizan actividades prohibidas por el reglamento de la Ley de Movilidad como circular por la banqueta o en sentido contrario, no respetar la luz roja del semáforo, obstruir el paso peatonal y zigzaguear entre los autos. El Manual del Ciclista Urbano establece cuáles son las buenas prácticas en el traslado por la metrópoli a bordo de una bicicleta, y puede consultarse en el siguiente vínculo: https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/manual_de_ciclismo_urbano.pdf

PARA SABER

¿Qué dice la Ley?

Artículo 183 bis. Se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos que cometan las siguientes infracciones:



I Circular o estacionarse en ciclovías o en los lugares específicamente destinados al estacionamiento de bicicletas, aun si se trata de conductores de motocicletas.

Circular o estacionarse en ciclovías o en los lugares específicamente destinados al estacionamiento de bicicletas, aun si se trata de conductores de motocicletas. II Alcanzar o rebasar a un ciclista sin respetar las distancias.

Alcanzar o rebasar a un ciclista sin respetar las distancias. III No respetar los derechos de preferencia de los ciclistas.

No respetar los derechos de preferencia de los ciclistas. IV Impedir o interferir de forma premeditada en la circulación de un grupo ciclista, así como intentar dividir o ingresar a un contingente o grupo ciclista.

Impedir o interferir de forma premeditada en la circulación de un grupo ciclista, así como intentar dividir o ingresar a un contingente o grupo ciclista. V Invadir la zona de espera en los semáforos.

PODER LEGISLATIVO PIDE EXÁMENES MÁS RIGUROSOS

Respeto al pedalero, en la prueba práctica de manejo

El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandro Hermosillo, recordó que el propósito de reformar la Ley de Movilidad en 2016 fue mejorar la seguridad y experiencia de los ciclistas al moverse por la ciudad.

"Requerimos campañas más fuertes e inteligentes para que funcione, para que los ciclistas conozcan sus derechos y los conductores respeten".

En ese sentido, dijo que hace unos meses se pidió a la Semov que la prueba práctica de manejo para sacar la licencia de conducir incluyera elementos de movilidad no motorizada. También que institucionalizara la “biciescuela” como curso vinculante para el descuento en multas, como ocurre en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Hermosillo, uno de los principales impulsores de la “Biciley”, recalcó que los agentes de la Semov han fallado tanto en vigilancia como en socialización. El emecista afirmó que los elementos de la dependencia deben cuidar que se respeten las nuevas disposiciones.

“Requerimos campañas más fuertes e inteligentes para que funcione, para que los ciclistas conozcan sus derechos, obligaciones y los conductores respeten. Muchas veces no es mala voluntad porque los automovilistas no saben, por ejemplo, que los ciclistas deben ir por el centro del carril”, expresó.

Indicó que en la última discusión del presupuesto estatal pidieron que enviaran una partida específica para la difusión de esta ley, pero eso no ocurrió. Sin embargo, se dijo confiado en lograr avances con la actual administración, cuya gestión está por terminar.

“Si en año y medio no han puesto la atención necesaria, vamos a seguir insistiendo y trabajando con las herramientas que tenemos en el Congreso”, finalizó.

EN IMÁGENES

Días de furia... y descortesía vial

El incremento en la cifra de personas que elige la bicicleta como su medio de transporte ha causado desconcierto entre los automovilistas, pues no todos conocen sus obligaciones para con quienes van a bordo de un vehículo que no cuenta con motor.



Por esa razón, resulta habitual que las ciclovías sean utilizadas como puntos de abordo y descenso de pasajeros, o de plano en estacionamientos improvisados. Los motociclistas también exceden sus privilegios e invaden constantemente esos espacios.

Suben. Los vehículos de alquiler regularmente utilizan los espacios destinados al traslado de ciclistas como puntos de ascenso y descenso de pasajeros. EL INFORMADOR/F. Atilano

Primero yo. Aunque los ciclistas viajan con amplias desventajas respecto a las unidades pesadas, éstas invaden su espacio y los obligan a rodar por otros carriles. EL INFORMADOR/F. Atilano

Sin pedales. Los motociclistas también incurren en descortesías al utilizar una vía que no está habilitada para ellos con el fin de evadir el tráfico vehicular. EL INFORMADOR/F. Atilano

RESPONDEN

¿Ha funcionado la “Biciley”?

“Regularmente no la respetan, sobre todo los autos particulares. El transporte público sí deja más espacio y quizá, por el tamaño de sus vehículos, son más precavidos. Las ciclovías son excelente opción para prevenir esos riesgos; sin embargo, ya están en malas condiciones en varios tramos”.

Mauricio López

“Si lo comparo cuando inicié a moverme en la ciudad, hace unos siete años, el cambio es muy grande. La mayoría de vehículos te respetan y más si traes tu casco y ropa llamativa. Obvio, mientras se cumplan lo mejor posible las normas de movilidad”.

Eduardo Ramos

“Realmente es lo mismo. La única diferencia es que ya hay más infraestructura y se respetan más las cajas de bicis”.

Ernesto Aguirre

“Ya me dan mi espacio. Sólo los taxistas amarillos sienten que la calle les pertenece”.

Gustavo Hernández

“No he visto que haya bajado el número de vehículos que se estaciona sobre ciclovías, rampas, no hay quien implemente esto. Hace como año y medio hicimos mucha presión e hicieron operativos en Federalismo, pero fueron solamente dos”.

Yeriel Salcedo

Sin socialización, imposible multar

Una de las discusiones más recientes sobre la cultura vial en la metrópoli es la exigencia de distintos grupos para que se infraccione a ciclistas que no cumplen las normas. Y para Yeriel Salcedo, representante del grupo GDL en Bici, las personas que usan las bicicletas están obligadas a acatar las reglas de convivencia.

“En este momento no podemos meter en el mismo costal al automovilista y al ciclista. Los conductores tienen más de 30 años en los que se les ha dicho lo que deben hacer; los manuales de ciclistas tienen muy poco”.

Subrayó que por eso lo primero es reforzar la educación vial. “En algún futuro, cuando todo mundo conozca las reglas, se podrían proponer castigos por no cumplir. Porque lamentablemente hay personas que no entienden hasta que les pegan en el bolsillo”.

Añadió que lo más importante al respetar la “Biciley” es salvar vidas y reducir accidentes. “Si, por ejemplo, dejan de invadir ciclovías, evitan que los ciclistas deban hacer maniobras riesgosas. A largo plazo habría más gente que se animara a andar en bicicleta, lo que significaría menos congestionamiento y una mejor calidad del aire en la ciudad”.

GUÍA DEL BUEN RODAR...

Los ciclistas tienen la obligación de:

Respetar las señales de tránsito y las indicaciones de los oficiales y agentes responsables de vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Respetar los señalamientos que regulen la circulación vial compartida o la exclusiva, espacios de circulación o accesibilidad peatonal y dar preferencia a las personas con discapacidad.

Circular en el sentido de la vía.

No exceder la capacidad de transporte o carga de la bicicleta, evitando transportar a niños y niñas menores de cuatro años a menos que sea en un asiento especial.

Mantener su bicicleta en buen estado.

Usar aditamentos, bandas reflejantes y, en su caso, luces para uso nocturno.

Rebasar sólo por el carril izquierdo.

Indicar la dirección de su giro o cambio de carril, mediante señales con el brazo o la mano.

Multas por conducir o circular por ciclovías

2013 2014 2015 2016 **2017 *2018 Total 183 I 156 882 2144 919 608 275 4984 183 II 0 0 0 0 3 1 4 183 III 0 0 0 0 5 1 6 183 IV 0 0 0 0 5 9 14 183V 0 0 0 0 28 6 34

*Hasta el 25 de julio.

**En multas del inciso II al V sólo hay registros a partir de marzo de 2017.

Fuente: Unidad de Transparencia de Semov.