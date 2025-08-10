La cadena internacional Costco tiene tiendas de autoservicio que opera bajo el modelo de Club de Precios, donde solo pueden comprar quienes cuenten con una membresía vigente. Su oferta incluye una amplia variedad de productos de marcas líderes, tanto nacionales como internacionales, siempre con altos estándares de calidad y a los precios más competitivos. La empresa confía plenamente en la relación precio-calidad de su mercancía y servicios, por lo que respalda cada compra con una garantía de satisfacción total.Costco Wholesale tiene presencia en diversos países de América, Asia, Europa y Oceanía. Asimismo, Costco ofrece para este 2025 una amplia gama de membresías, diseñadas para cubrir las necesidades de clientes individuales y negocios, con beneficios exclusivos, validez internacional y atractivas recompensas.El costo anual es de 600 pesos (impuestos incluidos). Incluye una membresía complementaria sin costo, válida en todo el mundo, y la opción de agregar una membresía adicional por 300 pesos.Su costo anual es de mil 200 pesos (impuestos incluidos). Ofrece los mismos beneficios de la Dorada, más un 2% de recompensa anual sobre el total de compras sin impuestos (máximo 10 mil pesos). También permite una membresía adicional por 300 pesos.El precio anual de 600 pesos (impuestos incluidos). Incluye membresía complementaria sin costo, validez internacional y hasta tres adicionales por 300 pesos cada una.El costo anual de mil 200 (impuestos incluidos). Suma al plan de Negocio el 2% de recompensa anual (máximo 10 mil ), con hasta tres adicionales por 300 pesos cada una.Sí. Quienes tengan membresía ejecutiva y paguen con esta tarjeta, suman al 2% de recompensa un 3% de reembolso anual, además de precio de efectivo en compras.Todas las membresías son válidas en más de 800 sucursales Costco en el mundo y en costco.com.mx, y son personales e intransferibles. EE