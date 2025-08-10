La cadena internacional Costco tiene tiendas de autoservicio que opera bajo el modelo de Club de Precios, donde solo pueden comprar quienes cuenten con una membresía vigente. Su oferta incluye una amplia variedad de productos de marcas líderes, tanto nacionales como internacionales, siempre con altos estándares de calidad y a los precios más competitivos.

La empresa confía plenamente en la relación precio-calidad de su mercancía y servicios, por lo que respalda cada compra con una garantía de satisfacción total.

Costco Wholesale tiene presencia en diversos países de América, Asia, Europa y Oceanía.

Asimismo, Costco ofrece para este 2025 una amplia gama de membresías, diseñadas para cubrir las necesidades de clientes individuales y negocios, con beneficios exclusivos, validez internacional y atractivas recompensas.

Tipos de membresías Costco en México

Membresías individuales

Dorada

El costo anual es de 600 pesos (impuestos incluidos). Incluye una membresía complementaria sin costo, válida en todo el mundo, y la opción de agregar una membresía adicional por 300 pesos.

Dorada Ejecutiva

Su costo anual es de mil 200 pesos (impuestos incluidos). Ofrece los mismos beneficios de la Dorada, más un 2% de recompensa anual sobre el total de compras sin impuestos (máximo 10 mil pesos). También permite una membresía adicional por 300 pesos.

Membresías de Negocio

Negocio

El precio anual de 600 pesos (impuestos incluidos). Incluye membresía complementaria sin costo, validez internacional y hasta tres adicionales por 300 pesos cada una.

Negocio Ejecutiva

El costo anual de mil 200 (impuestos incluidos). Suma al plan de Negocio el 2% de recompensa anual (máximo 10 mil ), con hasta tres adicionales por 300 pesos cada una.

¿Cuáles son los beneficios adicionales para todos los socios?

Examen de la vista y audiometría profesional sin costo

Limpieza y ajuste de armazón sin costo

Calibración de llantas sin costo

Mantenimiento preventivo de auxiliares auditivos

Compra en línea con recolección en tienda

Productos frescos, orgánicos y exclusivos en línea

¿Cuáles son las promociones vigentes?

Socio Ejecutivo: Certificado de 800 pesos al afiliarse y activar renovación automática con cargo a Tarjeta de Crédito Costco.

Certificado de 800 pesos al afiliarse y activar renovación automática con cargo a Tarjeta de Crédito Costco. Socio Regular (Dorado o Negocio): Certificado de 400 pesos en las mismas condiciones.

¿Hay ventajas adicionales con la tarjeta de crédito Costco Banamex?

Sí. Quienes tengan membresía ejecutiva y paguen con esta tarjeta, suman al 2% de recompensa un 3% de reembolso anual, además de precio de efectivo en compras.

Todas las membresías son válidas en más de 800 sucursales Costco en el mundo y en costco.com.mx, y son personales e intransferibles.

