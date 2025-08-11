Pensión Mujeres Bienestar: Estos son los 4 módulos de registro ubicados en Tonalá

Desde el pasado viernes 1 de agosto comenzó en todo México el registro de la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo que tiene el objetivo de reconocer el trabajo no remunerado de millones de mexicanas.

En esta ocasión podrán inscribirse a nivel nacional las mujeres de 60, 61 y 62 años de edad, además de quienes tienen 63 y 64 años.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias y representa un avance histórico en materia de justicia social y derechos para las mujeres.

El registro se llevará a cabo durante todo el mes de agosto , en módulos implementados por la Secretaría de Bienestar y en Centros LIBRE, con personal plenamente identificado y de forma gratuita.

El proceso se hace directamente en los módulos, ubicados en distintos puntos del país. Los módulos están abiertos de lunes a sábado de 10:00 am a 4:00 pm.

En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tonalá específicamente hay 4 módulos.

Aquí te compartimos su ubicación:

Módulo 1

Calle: Lázaro Cárdenas

Colonia: Santa Rosa

Tipo de lugar: Auditorio

Módulo 2

Calle: Pedro Moreno #85

Colonia: Tonalá, Centro

Tipo de lugar: Auditorio

Módulo 3

Calle: Atotonilco el Alto #3

Colonia: Jalisco 1A. Sección

Tipo de lugar: Plaza

Módulo 4

Calle Independencia #233

Colonia: Tonalá Centro

Tipo de lugar: Centro integrador

