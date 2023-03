Juntan cubetas, preparan aljibes, limpian tinacos e intentan ahorrar lo más posible de agua en sus actividades cotidianas. Habitantes de la Alborada, Guayabitos, el Cerro del cuatro, y Nueva Santa María se movilizan para enfrentar el corte de agua que se llevará a cabo en Semana Santa.

En diversas colonias los habitantes ya se encuentran preparando los botes para preservar un poco de agua. Aunque falta una semana, muchos han iniciado a alistar todo lo necesario para sobrellevar el periodo de reparaciones del Siapa.

Aunque hay personas que aún no se han alarmado y han permanecido en la quietud, muchos otros viven pendientes de cómo cuidar y preservar la mayor cantidad de agua, otros tantos coinciden en que algunos vecinos desperdician el vital líquido y hace falta concientizar su ahorro y cuidado para esta temporada.

"Yo solo tengo dos tambos para rellenar, en un principio con eso era suficiente, pero ahora he recibido a mi hijo y su pareja y estoy preocupada por cómo conseguir más espacio para almacenar agua. Espero que mi hijo me ayude, ya está grande, como antes yo estaba sola no ocupa demasiada agua, pero ahora es otra historia así que aunque falte una semana es mejor estar listos", compartió la señora Alicia habitante de los Guayabitos.

“Ya estoy guardando, porque a veces nos cortan el agua antes y aunque nos dicen que nos va a llegar ese día a veces se tarda. Yo reservo lo que tengo arriba, que no es mucho, como 200 litros, más tengo otros botes que tanteo que voy a ocupar, pero si se tardan y se acaba el agua pues tengo que sacar del aljibe. Es algo que tienen que arreglar, las tuberías y eso, pero hay muchos que no cuidan el agua, somos vecindades y tenemos que ser muy conscientes. He visto gente que lava con lavadora y por cada carga que pone tira agua, yo también tengo lavadora pero trato de reusar el agua lo más que puedo”, comentó Aurora de Nueva Santa María.

“Yo estoy ahorrando, con dos cubiertas trato de lavar todo mi negocio, y lo lavo ahora para ya no tener que hacerlo la semana que entra, así dejo todo limpio y no tengo que gastar tanta agua durante el corte. En mi casa ya también estoy reservando agua, tengo una pila grande y estoy llenando unos tambos, aunque no gasto tanta agua, solo cuando lavo ropa, pero todavía falta una semana y mejor le aventajo. Yo que vendo acá mis tacos pues si me llevo un buen de agua, por eso mejor hacerlo ahora y no gastar mucho, porque como hay gente que tira agua y no más no les queda claro”, apuntó Zoila Herrera, comerciante de la colonia del Cerro del cuatro.

¿Qué hacer antes del megacorte de agua?

Lo correcto es empezar a almacenar agua, pero antes se debe asegurar que los envases, que pueden ser de plástico, vidrio o metal, estén limpios y en buenas condiciones para preservar el vital líquido, lo mejor es que dichos envases puedan ser tapados para evitar la contaminación del agua. Ya almacenada procura mantenerlos lejos del sol o de sustancias químicas que la ponga en riesgo.

Otra cosa que es recomendable realizar es lavar la ropa que tengas pendiente y reciclar toda el agua que puedas, nunca uses la lavadora con cargas pequeñas para no desperdiciar agua.

Durante el corte de agua.

Es importante que el consumo de agua durante las reparaciones sea responsable, si necesitas lavarte las manos puedes sustituirlo usando gel desinfectante y en caso de ser agua para consumir recuerda hacerla potable con dos gotas por litro de agua y esperar 30 minutos antes de consumirla.

y en caso de ser agua para consumir recuerda hacerla potable con dos gotas por litro de agua y esperar 30 minutos antes de consumirla. Prioriza el consumo de alimentos preservados, compra alimentos como pan y otros perecibles envasados o en conserva, e intenta no ensuciar mucho.

Durante el operativo de Semana Santa del Siapa se suspenderá el servicio en poco más de mil colonias en toda la zona metropolitana, contáctate con familiares y amigos en caso de quedarte sin recursos hídricos y recuerda que el periodo de reparaciones comienza el jueves 6 de abril y se extenderá hasta el 11 del mismo mes.