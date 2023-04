Aunque el Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SIAPA) informó que haría cortes en el suministro del servicio en poco más de mil colonias a partir de este jueves 6 de abril, en la colonia La Esperanza de Guadalajara, también conocida como “La Federacha”, los cortes se anticiparon.

De acuerdo con vecinos y vecinas de esta zona, el agua dejó de salir de las tuberías desde el pasado lunes, situación que impidió que algunas familias guardaran el recurso con anticipación.

Fabiola Padilla había pensado en comenzar a reunir agua desde inicios de semana, sin embargo, fue poca la que logró guardar, y se acabó desde ayer miércoles, por lo que tuvo que pedir cinco garrafones prestados para poder ir a rellenarlos a la purificadora que le queda a unas seis cuadras de su casa.

Gastan los ahorros en agua

Su hijo Leo la ha estado ayudando a acarrear el agua en al menos dos vueltas para poder ir llenar los siete garrafones (contando dos que ella ya tenía), ayudados de dos carritos que les prestan en la purificadora.

Por día gastan 70 pesos que no tenían contemplados, haciendo que los ingresos de la familia, compuesta por seis integrantes, dos perros, dos gatos y dos pajaritos, se desacomplete.

“Estamos haciendo que rindan lo más posible, bañándonos que ahora tú, mañana yo, pero es muy importante para lavar lo que nos vamos a comer principalmente y para el baño, y claro que el dinero no alcanza. Me pagan 200 pesos por día en mi trabajo, y 70 se me van en esto”, lamentó Fabiola.

Por ello la mujer pidió a las autoridades que puedan devolver el recurso lo antes posible, pues prevé que no pueda seguir gastando más dinero en garrafones, y por el momento no tiene otra forma de conseguir agua para la familia.

“Los que salen de vacaciones no sufren, ni cuenta se dan que no hay agua, pero los que sufrimos somos los que nos quedamos”, añadió.

Los vecinos de La Federecha tuvieron que gastar en garrafones de agua. EL INFORMADOR/ CARLOS ZEPEDA

Piden prestado

Otra de las familias que padecen de este corte anticipado es la de Virgilio, quien tuvo que pedir prestado a su patrón, en el autolavado donde labora, un contenedor para guardar ahí el agua.

La estuvo llenando desde varios días antes, sin embargo, el recurso que logró llenar no es de la mejor calidad para llevar a cabo sus actividades de aseo, pero ante la falta del mismo no le quedará otra que usarla para el baño, aunque él aseguró que de no haber más remedio él y su esposa tendrían que bañarse con el agua que tienen.

Por otra parte, Virgilio también aprovechó para ir a llenar tres garrafones a la purificadora, pues supo que el negocio estaba vendiendo mucho por el mismo corte del recurso, y no quería quedarse sin agua para tomar en caso de que se terminara.

De acuerdo con una de las trabajadoras de la purificadora ubicada sobre la Avenida de la Cruz, en un día normal se venden alrededor de 250 garafones diarios, pero a las 15:00 horas de este jueves ya habían vendido más de mil, según sus estimaciones.

Si el agua se termina hoy, no le volverán a surtir sino hasta el domingo “si bien les va”.

Algunas personas decidieron aproechar para lavar el aljibe. EL INFORMADOR/ CARLOS ZEPEDA

Aprovechan para limpiar el aljibe

Dado que desde el lunes dejó de caer el agua potable en la colonia La Federacha, la familia de José Manríquez aprovechó para limpiar su aljibe, que se había llenado de humedad y hormigas.

Por la falta del recurso se quedó seco desde mediados de la semana, por lo que decidieron llamar a un trabajador especializado para que les ayudara, este jueves santo, a dejarlo limpio.

Ahora solo esperarán a que llegue el agua el próximo lunes para volver a llenarlo, mientras se preocupan porque el agua que quedó en el tinaco dure lo máximo posible para él y sus papás.

“Si se acaba pronto la verdad no sé qué vamos a hacer, pero a ver si le marcamos a una pipa o a ver qué”, lamentó José mientras ayudaba al especialista a dejar listo el aljibe.

Según señaló el SIAPA en su página oficial, se estarán realizando trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica los días jueves 6 y viernes 7 de abril como parte del Operativo “Semana Santa 2023” en el sistema de abastecimiento Chapala-Guadalajara, así como en la mayoría de sus instalaciones hidráulicas dentro de la ciudad.

La suspensión al servicio de agua potable debía iniciar hoy jueves por la madrugada, y se proyecta que la recuperación gradual del agua potable en las líneas de abastecimiento comience a partir del sábado 08, continuando el domingo 09 y lunes 10 “por lo que se prevé que culmine la recuperación en su totalidad hasta el martes 11 de abril”.