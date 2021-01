Coronavirus: No habrá vacunaciones “por fuera de la lista”, asegura SSa Jalisco

El secretario de salud Jalisco, Fernando Petersen, afirmó que existe plena seguridad de que nadie, por fuera de las listas enviadas a la federación, recibirá la vacuna contra el coronavirus.

En dichas listas, dijo, solo se incluyó al personal que atiende directamente a pacientes con COVID-19, a quienes contempla únicamente esta primer etapa de vacunación a nivel nacional.

“Tengamos la seguridad de que el que no esté en la lista no, no es que no se vaya a poder incluir, pero tendremos que tener el orden para que se vayan incluyendo. Se descartan políticos, aquí tenemos a la Guardia Nacional, que será la encargada de estar cuidando el vial y de estar muy al pendiente de que sea por orden y por medio de la lista como tenga que hacerse”, manifestó.

Incluso, afirmó, ni siquiera él recibirá el bioactivo en esta primera fase, pues su nombre no fue agregado al registro enviado a la federación.

“La distribución se hizo anoche y se hizo por hospital, anoche se enviaron a todos los lugares del Estado de Jalisco. Cada director de hospital recibió el número de dosis que había mandado en sus listas. Se distribuyó en convoy, tanto la Sedena, como la Semar, como la Guardia Nacional, tuvo a su cargo el transportar el biológico de donde lo recibimos ayer hasta el hospital donde se estará colocando”, reiteró.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el secretario en este primer día de vacunación, las y los 24 mil 375 trabajadores que recibirán la inmunización en esta primera etapa representan alrededor del 20% del personal médico que existe en Jalisco (alrededor de 125 mil trabajadores de la salud según refirió), mismo que habrá terminado de ser vacunado contra el virus al finalizar la tercer etapa, según la estrategia que se sigue a nivel federal.

En cuanto a la información que circula en Internet respecto de una vacuna a la venta, el secretario refirió que en Jalisco no se han tenido reportes al respecto, pero hizo el llamado a la ciudadanía para no dejarse engañar en caso de que se le oferte algún bioactivo, pues hasta ahora, esta vacuna es la única que se distribuye con la acreditación de la FDA y la Cofepris, por lo cual es la única que se estará aplicando de manera segura.

NR