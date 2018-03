Convocan a usuarios y choferes de transporte público a manifestación conjunta

Con la intención de que el Gobierno del Estado impulse los trabajos necesarios para concretar un transporte urbano de calidad y con una tarifa accesible, usuarios y choferes del sistema colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, convocaron a una manifestación el próximo sábado 3 de marzo a las 12:00 hrs. en Casa Jalisco.

Los colectivos: Frente Común de Usuarios y Operadores del transporte público, Comparte la Ciudad, Laboratorio en Ruta, Red Universitaria para la Movilidad (RUM), Caracol urbano y GDL en Bici, precisaron que buscarán con la manifestación lograr un acuerdo donde trabajadores tengan sueldos dignos, liquidaciones, mantengan sus empleos y que los usuarios no sufran los inconvenientes de los paros camioneros.

A través de un comunicado de prensa, detallaron que el transporte se ha visto como un modelo de negocio y no como un servicio público, lo que genera que no sea efectivo, ni eficiente. Aseguraron que “La movilidad de la población es una prioridad que no debe estar sujeta a factores utilitarios, por lo que se deben destinar los recursos necesarios para garantizarla”.

Agregaron que aumentar la tarifa del transporte público no mejorará el servicio ya que en repetidas ocasiones el sector de los transportistas han prometido mejoras que nunca fueron cumplidas a cambio de incrementos que se han otorgado, “por lo que creerles no es opción”.

Los grupos exigieron al Gobierno del Estado que desaparezca los modelos de concesionarios y que sea el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) quien asuma el control del transporte público en la ciudad.

NM