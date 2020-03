Congreso de Jalisco remata autos “chatarra”

Con el argumento de que ya no están en las mejores condiciones, el Congreso estatal concretó la subasta de cuatro vehículos modelo 2008. En sesión del Comité de Adquisiciones, se adjudicó a Daniel Jiménez Lozano los autos sometidos a la venta. Por la transacción el Legislativo recibirá 26 mil 500 pesos.

El diputado Óscar Arturo Herrera, presidente del comité, argumentó que, aunque lo recaudado es un monto bajo, lo significativo es el ahorro que tendrán porque dejarán de pagar la pensión donde desde hace años los vehículos estaban resguardados. En promedio, el Congreso local erogaba alrededor de dos mil 800 pesos por el estacionamiento de los autos subastados.

"Así como esto, vamos a ver qué puede estar estorbando al Congreso y si hay algo más que se pueda subastar. Los autos estaban generando un gasto por su pensión. Fue un derroche por la razón de que no salían, no porque no queríamos venderlos. Ya no tendremos que pagar más estacionamiento", comentó.

El Comité recibió ocho ofertas por los "autos chatarra", pero sólo tres cumplieron los requisitos marcados en las bases de la venta. Luego de algunos contratiempos con la convocatoria, finalmente se consumó la subasta.

