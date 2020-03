Congreso de Jalisco no usa programa contable de 3 MDP

El Congreso de Jalisco comprometió el desembolso de tres millones 712 mil pesos en la compra de un nuevo sistema para su manejo contable que no ha utilizado. Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó deficiencias en el manejo administrativo del Congreso estatal, entre las que incluyó que actualmente usan el software llamado “Calipso” que no cubre las especificaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el secretario general del Legislativo, Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, informó que desde 2018 adquirieron un nuevo sistema que aún no opera.

“Se tiene contratado el sistema IconG (para la contabilidad gubernamental) desde hace dos años y no se usaba porque estaba pendiente la reforma de la Ley Orgánica del Legislativo y el reglamento. Era ocioso haber implementado el nuevo sistema sin todos los procesos adecuados. Llevamos un 85% de avance, donde nos hemos atorado un poquito es en el tema de la nómina porque hay algunos conceptos en proceso y se están actualizando”, explicó.

Los derechos del nuevo programa “IconG” costaron 3.7 millones de pesos (MDP), el Congreso tiene pendiente pagar 1.1 MDP que no cubrirá hasta que opere. Hace 12 años, el Legislativo erogó 11.2 millones por el programa Calipso que ahora resulta obsoleto.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Mariana Fernández Ramírez, dijo confiar en que las áreas administrativas solventen las recomendaciones hechas por la ASF y se mejoren los procesos.

“Todos los Congresos locales tienen áreas de oportunidad para mejorar, cambiaron las leyes de fiscalización. No estamos acostumbrados a que el auditor superior venga y revise recursos locales, pero al final esos recursos locales vienen mucho de participaciones federales”, expuso.

La ASF subrayó que el Congreso estatal incurrió en inobservancias principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en puntos como no presentar desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos en el presupuesto de egresos.

LS