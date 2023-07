Congreso de Jalisco aprueba reforma “histórica” en materia de Paridad

Con 23 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones de las y los diputados del Congreso que estuvieron presentes este día en sesión extraordinaria en el Congreso de Jalisco aprobaron este martes la reforma “histórica” en materia de paridad política.

La reforma plantea la división de los 125 municipios en bloques poblacionales y de competitividad (mayor porcentaje de votos válidos obtenidos por partido político).

La misma busca incluir un bloque poblacional y tres bloques de competitividad, divididos a su vez en sub-bloques.

En el bloque poblacional se adiciona una acción “que garantiza la postulación de mujeres en los 20 municipios más poblados”.

Gabriela Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, señaló que su apoyo a esta reforma se debe a que por fin se garantizará en una ley que todas las mujeres tendrán acceso a gobernar un municipio, y porque no hay “mujeres de primeras o de segunda” la reforma garantiza la paridad vertical, horizontal y transversal.

Claudia Salas señaló que esta reforma la deja tranquila, pues como política feminista, dijo garantiza la participación de las mujeres en la vida democrática. “Las divisiones y las luchas no son aquí dentro”, señaló.

Dolores López, del mismo partido, insistió en que se trata de una propuesta de avanzada que incorpora la paridad transversal. Aseveró, que la propuesta no solo viene del Ejecutivo Estatal, sino que recoge lo mejor de todas las propuestas. La idea viene de la lógica machista que quiere prevalecer el poder, aseveró.

Fabiola Cuan, de la misma bancada, señaló por su parte que esta propuesta es un trabajo conjunto para defender los derechos políticos de todas las mujeres, no solo “de las firguras que buscan protagonismos”, mientras que Marcela Padilla, ante señalamientos hechos sobre que las mujeres de la bancada votarán a favor porque “así les ordena el partido”, aseveró que nadie les ordena nada, y tienen la libertad de legislar según sus criterios.

Alejandra Giadans, también diputada de la bancada naranja, indicó que esta reforma habla con términos claramente planteados, por lo que “es preocupante” que las bancadas en contra se basen en “adivinaciones”, por lo cual es lamentable que sostengan sus posturas.

Quirino Velázquez, de la misma bancada, señaló que, pese a algunos señalamientos, no se trata de una reforma que genere un retroceso a la paridad, sino que, por el contrario, “al sustentarse en las ponencias del foro convocado por el Observatorio para la participación política de las mujeres”, y que al aprobarse se contará con una ley “punta de lanza” a nivel nacional, pues si bien Chiapas, Chihuahua y Guanajuato han legislado en esta materia, se quedan cortas respecto de lo abordado en esta reforma.

Por su parte Érika Ramírez, diputada del Partido Vrede, sostuvo que su voto fue a favor debido a que “no solo se juegan los municipios metropolitanos”, sino también los del interior del Estado, donde señaló, se tiene alta competitividad en el partido.

La diputada Mirelle Montes de la bancada del PAN, inisistió que se trata de una reforma histórica, pues por primera vez garantizará realmente la paridad en una ley.

Leticia Pérez, de Morena, lamentó que las bancadas a favor no valoren que esta reforma haya sido escrita por hombres, en un concepto machista, “teniendo la complicidad de las mujeres diputadas de sus partidos”, por lo cual declaró “fallecida” la bancada de mujeres.Yussara Canales, de la misma bancada, insistió que el voto de esta bancada es en contra porque la paridad sustantiva en materia electoral es sustancial en una verdadera democracia, lo cual no se acoge con esta reforma, mientras que Ángela Gómez remató en su intervención que no habrá marcha atrás en paridad.

Enrique Velázquez, de Hagamos, señaló que el foro impulsado por el Observatorio solo fue una simulación, pues ninguna de las conclusiones fue considerada en la redacción de la propuesta presentada por el Ejecutivo, además de que, consideró, ninguna de las ponencias sustentó por qué esta reforma resulta en una “verdadera e histórica paridad”.

Las diputaciones que se manifestaron en contra adelantaron que impugnarán la reforma una vez que esta sea publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco, ante los tribunales regionales o federales, según los tiempos electorales permitidos.