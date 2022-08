La fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco anunció que no apoyarán un posible aumento de sueldo a diputadas y diputados locales.

La bancada emecista fijó postura una semana después de que el tema surgió con la aprobación del ante proyecto de presupuesto 2023 del Poder Legislativo. En un primer momento el coordinador, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, reconoció que la posibilidad de un incremento salarial se planteó en la Junta de Coordinación Política y que se analizaría.

"A todas y todos los jaliscienses les decimos que pueden tener la tranquilidad que desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no estamos proponiendo aumentos de sueldo. Precisamos que en el anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2023 del Poder Legislativo no se tiene contemplado el tema y por el momento no existe una propuesta formal para hacerlo, pero en caso de que se presente alguna solicitud en referencia, la votaremos en contra", refirieron en un comunicado.

La fracción emecista fijó postura luego de que el gobernador recomendó al Poder Legislativo austeridad y priorizar el gasto en los temas que más impacto tienen para resolver los problemas del Estado.

Según declaraciones de la coordinadora del PAN, Claudia Murguía Torres, en la Junta de Coordinación todas las bancadas apoyaron analizar el incremento, a excepción de Hagamos y Futuro que se pronunciaron en contra.

JL