La posibilidad de un incremento salarial para diputados y diputadas locales divide posturas en el Congreso estatal. La presidenta de la fracción del PAN, Claudia Murguía Torres, se pronunció a favor del aumento, pues sostuvo que el ingreso de las y los diputados debe ir acorde al nivel de responsabilidad del cargo.

"Sí estoy a favor y lo sostengo en público, hay otros diputados que lo dicen en privado y en lo público no lo sostienen. Se justifica porque van cuatro Legislaturas donde no ha habido ni siquiera el aumento anual por la inflación. Creo que tenemos que dignificar la labor que hacemos en este Congreso y eso es parte", comentó.

La panista añadió que en las reuniones privadas de la Junta de Coordinación Política solo las diputadas Susana de la Rosa y Mara Robles se pronunciaron en contra de analizar el aumento.

La coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, consideró que en general las y los legisladores no se merecen un incremento salarial por el desempeño que han tenido y la falta de autonomía.

"Si el aumento de salarios dependiera de su dignidad, de su capacidad y de su independencia, ¿ustedes creen que la mayoría lo merezca?. Por las trampas para secuestrar al Itei, ustedes no. Por la simulación en la elección de la Comisión de Derechos Humanos, ustedes no. Porque se oponen a construir hasta un museo, ustedes no. Porque detestan la autonomía universitaria, ustedes no", aseveró la legisladora en sesión de pleno.

El coordinador de la bancada priista, Hugo Contreras Zepeda, comentó que esperará a conocer el resultado del análisis que haga el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial del Estado para fijar una postura.

"Habrá que escuchar cuál es su opinión técnica, en qué sentido está. Yo tendría que ver. En la Junta de Coordinación Política lo he dicho, quiero escuchar cuál es el argumento técnico", dijo

Sobre el tema, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, comentó que su fracción no impulsa el aumento. El morenista José María Martínez, quien dio a conocer que el asunto se abordó en la Junta de Coordinación, justificó el posible incremento porque van diez años sin actualización a las percepciones de los legisladores.

