Congreso de Jalisco: Incompleto, iniciará funciones el Consejo de Participación Ciudadana

El nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado comenzará a operar con sólo nueve de los 11 ciudadanos designados para integrarlo.

Margarita Sierra Díaz de Rivera, secretaria de Planeación, informó que entre las primeras acciones del organismo estará emitir la convocatoria para asignar los dos espacios faltantes que corresponden a la representación de académicos y de jóvenes. Negó que haya sido por errores en el proceso que no se logró la conformación completa y dijo que las declinaciones fueron por motivos personales.

Trascendió que quien fue designado como representante de jóvenes no cumplió el requisito de edad y el representante de los académicos no era profesor universitario; elementos especificados en la convocatoria. El diputado Tomás Figueroa Padilla, presidente de la Comisión de Participación, afirmó que ellos no revisaron los expedientes de los aspirantes, antes de nombrarlos, pues esa función le correspondió al Comité que nombró la Secretaría de Planeación.

El pleno del Congreso del Estado tomó protesta a quienes conforman el consejo, el cargo es honorario ya que no reciben sueldo. El organismo se creó como parte de la única iniciativa preferente impulsada por el gobernador y estaba pendiente de conformarse desde hace más de un año.

Además de los ciudadanos nombrados, también forma parte del Consejo la secretaria de Planeación, representantes del instituto Electoral, del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción y del Congreso Estatal.

