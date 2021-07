El turno a comisiones legislativas de la propuesta del gobernador para poner tope a las llamadas “pensiones doradas” generó división en el Congreso de Jalisco. En sesión de pleno se rechazó la petición de que la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado fuera remitida a la Comisión de Estudios Legislativos, que preside la coordinadora de Morena Érika Pérez García. La diputada recriminó que el tema no llegue a su comisión y acusó a los diputados de Movimiento Ciudadano de violar la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

La morenista negó que su interés por el asunto fuera para entrampar el tema y proteger al diputado electo de Morena José María Martínez, que es señalado de presuntas irregularidades al acceder a una de las jubilaciones onerosas.

“La ley marca que mi comisión es la encargada de conocer estos temas. Parece que el gobernador es el legislador 39 que manda iniciativas a las que no se les puede mover. Es un tema relevante que no se debe dictaminar sin haber revisado todos los puntos, porque va a impactar a largo plazo. No busco proteger a nadie, en esos asuntos ellos tendrán que verlos”, dijo.

Por su parte, el diputado Esteban Estrada Ramírez, presidente de la Comisión de Competitividad que será la encargada de dictaminar la iniciativa, explicó que la revisarán apoyados en el estudio actuarial que presentó el Instituto de Pensiones del Estado y con la intención de que se apruebe antes de noviembre que concluye la actual Legislatura.

“Mi comisión es la responsable de estos asuntos, hay representación de Morena para que hagan observaciones. El estudio actuarial habla claramente del riesgo que existe para el Instituto, desde mi punto de vista creo que hay elementos para que prospere la propuesta, que se dictamine en la comisión y siga su proceso ordinario en los tiempos”, comentó.

El emecista descartó que vayan a promover foros o mesas de revisión del tema y refirió que podrían incluir para dictaminar en conjunto otras propuestas que diferentes diputados habían planteado sobre el mismo tema.

JM