Para reducir el tope máximo en el pago de jubilaciones a ex funcionarios, el gobernador presentó ante el Congreso de Jalisco una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado para establecer que el pago máximo sea de 25 días de salario mínimo mensuales; en la legislación actual se considera tope de 35 días de salario mínimo al mes.

"Estamos listos para dar la batalla jurídica"

El titular del Poder Ejecutivo estatal aseveró que pretenden aplicar la medida de forma retroactiva y que combatirán jurídicamente a quienes defiendan mantener esa prestación. Refirió que acompañó su propuesta de un estudio actuarial que evidencia que no se puede sostener ese nivel de pensiones; detalló que hay 87 servidores públicos que acceden a pagos superiores al tope que propone.

"Estamos listos para dar la batalla jurídica y de una vez se los digo a aquellos que vayan a querer emprender una defensa legal que los vamos a exhibir y vamos a decir quiénes son y cuánto están cobrando. No quiero juzgar a nadie, pero no es posible que no entendamos que está en juego el futuro del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado", dijo.

De prosperar la iniciativa el pago máximo sería de 106 mil pesos, actualmente es de 149 mil pesos; aunque hay ex funcionarios con percepciones superiores a los 200 mil pesos.

Añadió que ajustar las jubilaciones no es la única medida para sanear al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), comentó que siguen las investigaciones por las irregularidades cometidas en anteriores administraciones y sostuvo que las inversiones que actualmente realiza el organismo son viables.

El mandatario estatal negó que haya desabasto generalizado de medicamentos y atención a jubilados, comentó que se están prestando los servicios. Agregó que solicitó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Sánchez Carrillo, que la propuesta se analizada y aprobada a la brevedad.

Desde abril del 2019 la administración estatal presentó su estrategia para sanear al Ipejal, en ese momento reconocieron un déficit de 260 mil millones de pesos.

OA