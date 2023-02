El análisis de la nómina del Congreso estatal que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) no arroja resultados como una lista de aviadores o la detección de casos de personas que cobren sin acudir a trabajar. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, descartó que producto de la revisión tengan reportes de empleados que aparezcan en la nómina y no hayan sido localizados en las áreas donde están asignados.

“En la evaluación no viene (una lista de aviadores); no fue una evaluación de nombres específicos sino de áreas de oportunidad generales que tenemos que tomar en cuenta, no habla de nombres de aviadores. Es totalmente falso, que exista una lista, eso con toda responsabilidad lo aclaro”, dijo.

El líder de la bancada naranja comentó que las y los coordinadores parlamentarios tendrán reuniones para presentar sus planteamientos a la evaluación que les hizo el Instituto y definir la ruta a seguir con los posibles cambios para mejorar la administración del Poder Legislativo estatal.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Hugo Contreras Zepeda, comentó que aún no analiza el estudio y que siguen sin tomar una determinación sobre qué acciones emprenderán tras la revisión del IMCO.

“Yo no, no lo hemos analizado, - ¿no urge? no, no hay un periodo para eso; hay que ver en qué consiste el estudio y ya optar sobre alguna decisión”, señaló.

A petición del Congreso estatal, el Instituto Mexicano para la Competitividad efectuó un análisis técnico de la nómina del Congreso estatal, desde un enfoque presupuestal y organizacional.

El Imco informó que formularon recomendaciones de política pública para mejorar la gestión y transparencia; detalló que para el análisis utilizaron los datos y documentos proporcionados por diversas áreas del Congreso y se tomaron en cuenta buenas prácticas en materia de gestión de nómina.

El Instituto subrayó que el análisis pretende identificar las problemáticas actuales que enfrenta el Congreso estatal en materia de gestión de nómina y proponer medidas para mejorarla.

Los resultados del análisis se entregaron el pasado 31 de enero a la Junta de Coordinación Política, las y los coordinadores acordaron no hacer público el documento y dijeron que lo revisarían durante dos semanas para posteriormente anunciar las medidas a implementar.

JM