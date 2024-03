Confío en México promueve el voto útil en la región sur de Jalisco

El presidente de Confío en México, Salvador Cosío Gaona, acompañado de un grupo de directivos e integrantes de la Agrupación Política Nacional Plural, con el objetivo de seguir promoviendo el Voto Útil en Jalisco y México, iniciaron una gira de promoción por la región Sur del Estado.

La gira arrancó con una reunión con representantes de los medios de comunicación de Zapotlán El Grande, y junto con la brigadas que los siguen, visitarán diversas localidades de la zona, donde continuarán con acciones encaminadas a impulsar las candidaturas de Xóchitl Gálvez para presidenta de la República y Pablo Lemus a Gobernador.

Acompañado también por el Delegado de Confío en México en la Zona Sur, Bernardo Valle Cevallos, Cosío Gaona, detalló ante reporteros la importancia de emitir un Voto Útil en las próximas elecciones del 2 de junio.

“El Voto Útil significa emitir un voto razonado, un voto inteligente, para hacer ganar a la candidata o candidato que esté mejor colocado en las encuestas con posibilidad de evitar que Morena se perpetúe en el poder como es en el caso del gobierno federal, y en lo local, impedir que ese partido que tanto daño ha causado a los mexicanos penetre y se apodere de Jalisco. Para nosotros es Xóchitl Gálvez por quien debemos votar para presidenta de México y en el caso de Jalisco, por Pablo Lemus”.

Por su parte, Flavio Humberto Bernal Quezada, ex dirigente de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y ex Delegado del ISSSTE en Jalisco, invitó a los habitantes de la región sureña a confiar en las y los candidatos que puedan tener la mayor posibilidad de ganar la elección que, subrayó, se desarrollará frente a un proceso de estado.

Dijo, es imperativo rescatar a nuestro estado y nuestro país de Morena. “Porque estamos viendo nosotros la destrucción de un país, estamos viendo la destrucción de la democracia, estamos viendo la destrucción de las instituciones, y hoy necesitamos a través de este voto útil que razonemos cómo estamos en la seguridad, cómo estamos en la salud, cómo estamos en la educación, cómo estamos en los pilares que en un estado o en un gobierno son fundamentales para tener paz, para tener armonía, para tener tranquilidad”.

Bernardo Valle, Delegado de Confío en la región sur, reprochó que por un apoyo económico mucha gente sea capaz de vender su voto por seis años. “Es increíble que no abramos los ojos y que por una cuestión de un apoyo económico vendan su voto por seis años que nos llevaría realmente a un escenario catastrófico en el sentido democrático y en el sentido social, en el sentido de todos los aspectos que deben de estar bien. Y creo que en este caso, el proyecto que encabeza en Jalisco Lemus, pues es el proyecto con lo cual compartimos y estamos de acuerdo, por eso su servidor me estoy sumando a este movimiento y vamos a en todas las trincheras, en todos los lugares donde podamos tener voz, vamos a alzar esa voz a favor de hacer un voto útil. Principalmente tenemos que convencer a la gente que no haya ese abstencionismo que tanto daño nos ha hecho en todas las elecciones”, puntualizó.

La delegación de Confío que se desplaza por la región sur del estado, está integrada también por los ex diputados José Luís Ortiz y José Luis Martínez, el ex auditor Jaime Robles Gómez, así como por integrantes de las Comisiones de Juventud, Salud, Agricultura, y Desarrollo Rural, quienes estarán visitando municipios y localidades para tocar puertas, recorrer comercios, mercados, y plazas públicas, a fin de promover el Voto Útil a favor de Xóchitl Gálvez y Pablo Lemus.

Este viernes se visitó Ciudad Guzmán (municipio de Zapotlán), Huescalapa y la cabecera en Zapotiltic, además de en Gómez Farías, y mañana se recorrerán otras localidades sureñas de los municipios de Tuxpan, Tamazula, Sayula, Zacoalco y Acatlán de Juárez.

