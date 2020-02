Con regalos y piñatas, feministas festejan a Evelin

Luego de ocho años sin tener un festejo de cumpleaños, colectivos feministas, como “Me cuidan mis amigas”, le cumplieron el sueño a Evelin: piñata, regalos y un pastel rodeada de personas que la quieren.

A los cuatro años, el abuelo de la menor, quien cumplió nueve años, “se atrevió a tocarla”, según cuenta su mamá. Y, aunque le dijo a su padre y la familia de este, lo justificaron.

“Su papá le dijo que no era verdad, que ella lo estaba inventado porque, supuestamente, su papá (abuelo de Evelin) está enfermo. Tiene como un gusano en la cabeza. Toda la familia dijo eso y lo defendieron”, compartió.

Agregó que por la situación con la familia no pudieron hacer nada. Sin embargo, ella sí creyó en su hija, pues su abuelo también intentó abusar sexualmente de ella.

“Mejor lo dejé (al papá de Evelin). Creo que fue lo mejor”, apuntó.

El festejo por el cumpleaños de Evelin surgió porque, hace una semana, durante la concentración para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, así como de otras mujeres, Me Cuidan Mis Amigas realizaron un círculo donde varias contaron testimonios de violencia que sufrieron. Una de ellas fue la niña.

Integrantes del colectivo, quienes prefirieron mantener el anonimato, señalaron que fue uno de los peores testimonios que escucharon: “A su corta edad, nos contó su historia de manera muy honesta, muy valiente y logró impresionar al resto de las mujeres mayores”.

Además, la niña también contó que había pasado su cumpleaños, aunque nunca lo había festejado.

“Yo soy madre y padre para ellos (Evelin y sus hermanos), trabajo y a veces no me alcanza, por eso le hicieron su festejo. Me siento muy contenta porque no lo esperaba así, siento ganas de llorar”, dijo la madre de la menor.

También, en el festejo las asistentes tuvieron diferentes actividades, como contar “travesuras” para recuperar las infancias, un conversatorio para madres, reunión con los niños para saber cómo se cuidan, entre otras.

“Es una niña más, víctima de un sistema patriarcal y que vivió situaciones que no debió haber vivido”, indicaron las integrantes de Me cuidan mis amigas.

La madre de Evelin finalizó recordando a las niñas no quedarse calladas ante situaciones de abusos.

LS