Con reforma, buscan obligar a la coordinación metropolitana en Jalisco

Para establecer que la coordinación entre los municipios que integran una zona metropolitana sea obligatoria, el senador Alberto Galarza Villaseñor, presentó una iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional para incluir esta disposición.

El legislador explicó que la modificación también considera una revisión a los criterios para dar reconocimiento a las zonas metropolitanas en el país y que su trabajo coordinado no dependa del ánimo político entre funcionarios municipales. Además, contempla la creación de organismos coordinadores que den estructura a las metrópolis.

“Plantear constitucionalmente la obligación de coordinar para que ningún municipio quiera abogar al artículo 115 para decir yo no me coordino. No es un tema de voluntad política, es un tema de cómo le damos a los ciudadanos de una metrópoli los mejores servicios públicos”, explicó.

El senador afirmó que fue un error la eliminación del Fondo Metropolitano, pero dijo que se debe aprovechar para discutir la forma de coordinación.

Por su parte la senadora, Nancy de la Sierra, respaldó la propuesta y argumentó que una mejor coordinación metropolitana generará desarrollo sostenible en los municipios involucrados y reducirá la desigualdad.

El director del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), Mario Silva, quien participó en la elaboración de la propuesta; refirió que su objetivo es fortalecer la gobernanza metropolitana; obligar a la coordinación municipal; establecer criterios generales para la delimitación de zonas metropolitanas; junto con instrumentos de planeación como entes técnicos para la coordinación.

En su turno, la senadora Indira Kempis apoyó la reforma y pidió abordar la gobernanza metropolitana como un mecanismo de planeación a futuro.

NR