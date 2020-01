Con nuevos dictámenes, buscarán "pena histórica" para Joao Maleck

Con la presentación de nuevos dictámenes que buscan reafirmar y fortalecer las agravantes del homicidio culposo cometido por Joao Maleck, los abogados de la familia de María Fernanda, la joven que falleció a causa del percance protagonizado por el futbolista, buscarán que le sea dictada una "pena histórica".

Así lo explicó José de Jesús López, quien aseguró que ya se cuenta con los resultados de nuevos dictámenes, que suman alrededor de 30, mediante los cuales se confirma la presencia de alcohol en Maleck al momento del percance, además de reafirmar el exceso de velocidad con el que viajaba cuando ocurrió el incidente.

"Tuvimos una ampliación de investigación, en la cual nos concentramos, también el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que hizo una retrospectiva de alcoholemia con la cual se vuelve a redictaminar, en este caso, la alcoholemia que se le practicó en su momento y esto nos arroja un exceso. También se redictaminó el dictamen de causas viales. Los reforzamos con otra serie de dictámenes de expertos, incluyendo información de la computadora y los sensores del vehículo para conocer a qué velocidad iba, con eso estamos acreditando los agravantes", explicó el abogado.

Lo anterior será expuesto durante la audiencia intermedia, que se llevará a cabo el próximo jueves 23 de enero a las 11:00 horas, en la cual se buscará que se reclasifique el delito (añadiendo los agravantes) cometido por Joao Maleck, buscando que se le impute la pena máxima que el juez determine. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco, el jugador podría pasar de tres a 10 años en prisión.

"No se trata solo de pedir perdón, la familia quiere justicia. Esperamos contar con una sentencia favorable y que esta sentencia sea histórica en este tipo de delitos, quien tendrá que valorarla e imponerla serán los jueces.", expresó.

Por último, añadió que la familia de María Fernanda no ha sido buscada por los abogados de Maleck para buscar negociar, como anteriormente expresaron los defensores del futbolista, quien se encuentra dentro de la extensión de prisión preventiva, de cuatro meses, dictada el 24 de diciembre pasado.

Jugar futbol en la cárcel no amerita "segunda oportunidad": madre de víctima

Para la madre de María Fernanda, Martha Álvarez-Ugena, el "buen comportamiento" que pudiera presentar Joao Maleck dentro de la prisión preventiva bajo la que se encuentra no debe ameritar una "segunda oportunidad", como lo dijo en días pasados el director de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez.

"La declaración me parece injusta. ¿Quién le va a dar una segunda oportunidad a María Fernanda? Pretenden hacerlo quedar ahora como una víctima porque el muchacho está 'portándose muy bien' y jugando futbol en la cárcel, no me parece suficiente para pedir una segunda oportunidad", expresó.

"Él no es la autoridad competente para hacer ese tipo de declaraciones. Creo que el señor se excedió un poco en sus declaraciones, él que se preocupe por sus internos que tiene en los reclusorios", refirió por su parte el abogado.

