Con las ciclovías “siento que tengo un derecho en la calle”

Parte de la señalética que indica la ciclovía que se podrá pedalear en los próximos meses en Avenida Arcos, ya se observa desde la calle Sol hasta Circunvalación Agustín Yáñez. Con la infraestructura en dicha arteria y la de distintos puntos de la ciudad, usuarios de la bicicleta consideran que al fin sienten tener derecho a un espacio en las calles durante sus traslados.

Algunos pedaleros transitan la calle Arcos por las líneas verdes que existen en algunos tramos de la arteria, como parte de lo que será la ruta ciclista, aunque también hay unos pocos que usan la banqueta, área que corresponde al peatón.

“Toda la vida he usado bici y realmente hasta ahora he tenido la experiencia de sentir que tengo un derecho en la calle, porque antes siempre me andaba cuidando. Ahora es algo raro, me siento más segura”, comentó Esmeralda Villalpando quien habita en Jardines del Bosque.

Con la creación de ciclovías sus trayectos son más seguros, aunque existe la falta de educación vial por parte de ciclistas y automovilistas. “Dentro de todo lo que se está estructurando que se establezcan las leyes que debemos cumplir nosotros los ciclistas, porque es muy fácil que uno ande en sentido contrario, que no respete los semáforos y eso es muy grave para quien va manejando”.

Por su parte, el señor Carlos Castillo quien desde hace tres décadas es usuario de la bicicleta, mencionó que la ruta ciclista que se crea en Arcos es una infraestructura que le dotará de mayor seguridad en sus trayectos, aunque será fundamental que los automovilistas la respeten.

La ciclovía de Arcos tendrá 1.8 metros de ancho, el buffer de protección, balizamiento, líneas verdes en intersecciones vehiculares, se colocarán dispositivos búmeran y bolardos abatibles.

RUTAS PARA PEDALEAR

Programa de Vías Ciclistas (Provici)

• 6.3 kilómetros (ida y vuelta) Marcelino García Barragán.

• 3 kilómetros (en un sentido) Dr. Silverio García.

• 3.2 kilómetros (en un sentido) Dr. Pérez Arce.

• 3.2 kilómetros (ida y vuelta) en Arcos. Estos trabajos están en proceso de obra.

Carriles preferenciales

129 kilómetros de carriles preferenciales, se trata de las calles con buffer a los dos lados y triángulos de prioridad ciclista al centro de las arterias.

Ciclovías secundarias

13.66 kilómetros de ciclovías secundarias en los polígonos de MiBici que conectan al interior, se trata de infraestructura segregada, la mayoría, de bajo costo. Se realizó con recursos de la Secretaría de Movilidad (Semov).

• López Cotilla (dos etapas).

• Mexicaltzingo (dos etapas).

• Angulo.

• Avenida México (tres etapas).

• José María Vigil (tres tramos).

• Hospital.

• La Paz (dos fases).

• Victoriano Salado Álvarez.

• Cruz Verde.