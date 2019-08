Con brillantina, exigen justicia por joven violada por policías en CDMX

Cerca de 200 manifestantes protestaron en la Plaza de Armas, en la ciudad de Guadalajara, en solidaridad y exigiendo justicia por el caso de la joven de 17 años que fue violada a principios de agosto presuntamente por policías en la Ciudad de México.

El colectivo Raíces Furiosas leyó un comunicado en el que comentaron que "nos reconocemos en su indignación y rabia, que es compartida, es nuestra porque en Azcapotzalco cuatro policías hombres violaron a una mujer adolescente de 17 años, porque cada seis minutos un hombre viola a una mujer en México, porque matan a nueve mujeres diarias en el país, porque a marzo de este año iban seis mil 196 mujeres y niñas desaparecidas tan solo en Jalisco".

Las manifestantes arrojaron brillantina al aire y después a los cuatro policías que cuidan la entrada de Palacio de Gobierno.

También portaban pancartas que decían "No me cuidan los policías me cuidan mis amigas" y con consignas exigían la aparición de las mujeres desaparecidas y gritaban "hermana yo sí te creo".

A pesar de la lluvia, las manifestantes continuaron la protesta en Plaza de Armas.

El pasado lunes 12 de agosto, en la Ciudad de México, cerca de 300 manifestantes protestaron por el caso de la joven de 17 años y rompieron las puertas de la Procuraduría General de Justicia y llenaron de brillantina rosa el lugar.

También durante una entrevista que daba el secretario de Seguridad, Jesús Orta, le arrojaron brillantina rosa que cayó sobre su cabello y hombros.

Estos actos fueron considerados como una provocación por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

La víctima de 17 años, quien fue violentada en Atzapotzalco, al denunciar la violación colaboró con las autoridades en las primeras investigaciones. Sin embargo, desistió en continuar luego de que información de su caso y sus datos personales fueran "filtrados" a la prensa, por lo que dijo que ya no confía en las autoridades.

El pasado 15 de agosto Ulises Lara, portavoz de la PGJ aseguró que "con la información que contamos hasta hoy, podemos determinar que el momento, las circunstancias y el lugar de los hechos no coinciden con lo declarado por la víctima" y comentó que se continuarán investigando "hasta las últimas consecuencias".

La PGJ informó que en caso de que la víctima haya falseado la declaración, esta es imputable por ser una menor de edad y que sigue sin presentarse a declarar.

LS