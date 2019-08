Si menor falseó declaraciones sobre violación, es inimputable: Godoy

Los familiares y la víctima de presunta violación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC), continúan con la decisión de no presentarse ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para hacer los señalamientos correspondientes que ayuden a avanzar en la investigación por los hechos del pasado 3 de agosto en la alcaldía Azcapotzalco.

"No han querido presentarse y vamos a respetar. Ella es inimputable, es menor de edad"

La procuradora local, Ernestina Godoy, dijo que no han querido presentarse y que la dependencia a su cargo será respetuosa de los tiempos.

Dijo que en caso de que la menor haya falseado sus declaraciones, esta es inimputable, pues se trata de una menor de edad.

"No han querido presentarse y vamos a respetar. Ella es inimputable, es menor de edad", expresó.

La funcionaria refirió que en cuanto a los videos, se analiza si corresponden las imágenes al día de los hechos, pero que hasta el momento no se contempla que sean agregados como pruebas a la carpeta de investigación, ya que cuentan con mayor material videográfico.

Dijo que la menor no declaró con quién venía acompañada y que en las cámaras no se aprecian las placas del carro, por lo que no se prevé abrir una nueva línea de investigación.

"No protegemos a nadie cuando nos dan los indicios de posibles actos delictivos, no vamos a proteger a nadie. Segundo, que los grupos se sentarán con nosotros para explicarles cuál es la situación, el avance y demás", enfatizó.

