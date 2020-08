Con botargas, mariachi y hasta quinceañeras, protestan por reapertura de salones de eventos

Con botargas, mariachi, zanqueros, limusinas y hasta quinceañeras, fue como trabajadores y propietarios de salones de eventos se manifestaron esta mañana en Casa Jalisco para exigir la reactivación de este sector económico, luego de cinco meses de permanecer cerrados por la contingencia ocasionada por el coronavirus.

Los asistentes partieron del templo de La Santa Cruz, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara y caminaron por la avenida Manuel Acuña hasta llegar a Casa Jalisco, donde exigieron a las autoridades que se les permita trabajar, tal como se hizo hace algunas semanas con las terrazas y espacios abiertos.

Los manifestantes aseguraron contar con todo lo necesario para poder realizar “fiestas y eventos confiables”, gracias a los protocolos de sanitización con los que dijeron contar.

EFE/ F. Guasco

Raúl Zuno, empresario de este sector, aseguró que son cientos las familias que se han visto afectadas por el paro de este sector que no ha podido volver a operar debido a que se ha considerado como un riesgo ante los contagios de COVID-19 al “no contar con la ventilación adecuada”. En la metrópoli, señaló, son más de tres mil los salones de eventos existentes.

Sin embargo, dijo, los dueños de estos espacios tienen diversas soluciones para poder comenzar a trabajar, entre ellas el colocar extractores de aire o ampliar sus espacios para contar con una terraza según requiera cada salón.

“Traemos una pérdida de cancelaciones al 50% por no poder llevar a cabo los eventos que ya teníamos agendados y esto no es justo, nos urge trabajar. Si no nos resuelven pronto el tema de la reapertura somos capaces de quedarnos aquí día y noche”, expresó.

EFE/F. Guasco

Por último, Zuño refirió que tras la protesta el gremio fue escuchado a través de una comitiva que dialogó con la Secretaría de Desarrollo Económico y que luego de esto se logró llegó a un acuerdo en el cual la semana próxima se supervisará el protocolo propuesto por este sector, para que puedan comenzar a operar a partir del fin de semana del 15 de agosto.

NR