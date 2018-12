Comunidad hebrea en Guadalajara da inicio al Janucá

La comunidad hebrea en Guadalajara dio inicio a la celebración del Janucá, festividad de origen judío también llamada "La fiesta de las luces", que este 2018 da inicio el día 2 de diciembre y termina el próximo día 10.

La ceremonia fue llevada a cabo este domingo en el patio del ex Convento del Carmen. Para el encendido de la primera vela de la janukia, el candelabro de nueve brazos que representa esta festividad, se convocó a representantes de diferentes religiones y comunidades con distintas creencias, como la Iglesia católica, la Iglesia de la Luz del Mundo, la comunidad Haré Krishna, la israelita, representantes de pueblos originarios, budistas, entre otros.

Lo anterior, con la finalidad de abrir la convivencia entre los diferentes credos y de mantener una apuesta conjunta por la paz y la aceptación de las diferencias, que más allá de hacer distinciones, enriquecen al mundo, según expresó Graciela Ciociano, presidenta de la comunidad hebrea en Guadalajara.

"Este año es el tercer año consecutivo de este evento que convoca amorosa y solidariamente a los fieles religiosos de nuestra ciudad nos encuentra más unidos que nunca. Hemos hecho de nuestra oración por la paz una práctica de encuentro de nuestros hermanos, no a pesar de las diferencias ni más allá de las diferencias, si no en la maravillosa opción en la que cada uno de nosotros tiene para aportar un mensaje universal. No es Dios no es el sistema, es con Dios y provocando un cambio en el sistema", manifestó la presidenta.

Durante el evento, los representantes de las comunidades e integrantes de la comunidad hebrea encendieron el shamash y la primera de las ocho velas de 16 janukias; de acuerdo con la tradición, el resto de las velas es encendido en los siguientes siete días, de derecha a izquierda.

Para la comunidad hebrea, Janucá celebra el milagro de un grupo de pastores del territorio de Judea que logró vencer a un ejército helénico organizado que pretendía la destrucción de su pueblo, tradiciones y del templo.

Las velas encendidas durante el inicio de esta festividad, representan el aceite consagrado hallado en el templo de Jerusalén tras la derrota de los helenos, suficiente para iluminarlo un día, sin embargo, el aceite duró ocho días, tiempo necesario para limpiar el templo que había sido profanado, y así mantener la llama del templo.

